Lưu ý khi thanh toán gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện online

Kiểm tra kết quả trước khi thực hiện giao dịch mới

Theo kết quả rà soát của Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, BHXH Việt Nam, có trường hợp người dân sử dụng các ứng dụng MoMo, VNPAY, MB Bank để gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện dù đã thanh toán trên ứng dụng, hệ thống BHXH Việt Nam chưa nhận được thông tin hoặc khoản tiền nên chưa ghi nhận kết quả giao dịch.

Có trường hợp tiền đã vào tài khoản thu của cơ quan BHXH nhưng thông tin do ngân hàng chuyển sang chưa đầy đủ hoặc không đúng định dạng, như thiếu thông tin đơn vị, người tham gia hoặc ghi nội dung thanh toán chưa đúng quy định. Vì vậy, Phần mềm Kế toán tập trung không thể tự động hạch toán và chuyển dữ liệu sang Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) để ghi nhận khoản đóng, cập nhật quá trình tham gia BHXH, BHYT. Với những trường hợp này, cán bộ BHXH cơ sở phải tra soát, xử lý thủ công.

Ngoài vướng mắc trong truyền thông tin thanh toán, một số giao dịch chưa thành công do chưa đáp ứng điều kiện nghiệp vụ. Với gia hạn thẻ BHYT, nguyên nhân chủ yếu là thông tin cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký ban đầu không phù hợp, cơ sở đã ngừng hoạt động hoặc không được đăng ký khám, chữa bệnh ngoại tỉnh; thời hạn thẻ bị trùng. Với đóng tiếp BHXH tự nguyện, các nguyên nhân chủ yếu gồm số tiền đóng không đủ, giao dịch đã phát sinh hoặc người tham gia đang đóng BHXH tại đơn vị khác.

Sau khi thanh toán, người tham gia cần kiểm tra đồng thời trạng thái giao dịch, thông tin thanh toán và kết quả ghi nhận trên hệ thống BHXH Việt Nam. Đối với gia hạn thẻ BHYT, cần kiểm tra kết quả gia hạn, giá trị sử dụng của thẻ; đối với đóng tiếp BHXH tự nguyện, cần kiểm tra khoản đóng đã được ghi nhận hay chưa.

Cán bộ BHXH thành phố Cần Thơ hướng dẫn người dân cài đặt bảo hiểm sổ. Ảnh: Nguyễn Tú.

Nếu tài khoản đã bị trừ tiền nhưng chưa được ghi nhận kết quả gia hạn thẻ BHYT hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện, người tham gia cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan BHXH để được kiểm tra, tra soát, xử lý. Để thuận tiện đối chiếu, người tham gia nên lưu lại chứng từ, mã giao dịch, thời điểm và số tiền thanh toán để cung cấp khi cần thiết.

Người tham gia không tự ý thực hiện lại giao dịch khi chưa xác định rõ trạng thái của lần thanh toán trước, tránh phát sinh giao dịch trùng lặp. Việc kiểm tra cần được thực hiện ngay sau thanh toán để kịp thời phát hiện khoản đóng chưa được ghi nhận và đề nghị hỗ trợ xử lý.

Lựa chọn kênh giao dịch và theo dõi khoản đóng

Để các khoản đóng được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện qua các kênh đang được triển khai, gồm: Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (hiện đang trong quá trình điều chỉnh, nâng cấp); các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu song phương với BHXH Việt Nam là BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank.

Cùng với việc hướng dẫn người dân, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố cần thường xuyên rà soát thông tin ủy nhiệm chi điện tử trên Phần mềm Kế toán tập trung. Với các khoản tiền đã nhận nhưng chưa được hệ thống tự động ghi nhận, cơ quan BHXH cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu và cập nhật khoản thu BHXH, BHYT, bảo đảm quá trình tham gia được ghi nhận đầy đủ, chính xác, đúng thời gian phát sinh, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Trong tháng 10/2026, Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ tiếp nhận 12.664 giao dịch thuộc hai nghiệp vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện. Trong đó, 12.250 giao dịch thành công, 414 giao dịch không thành công.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người tham gia chủ động kiểm tra kết quả sau khi thanh toán trực tuyến để kịp thời phát hiện khoản đóng chưa được ghi nhận và liên hệ tra soát, xử lý. Đồng thời, cơ quan BHXH thường xuyên đối chiếu các khoản thu, cập nhật đầy đủ, chính xác quá trình tham gia, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.