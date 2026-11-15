Elon Musk sống sót qua mọi scandal còn Jensen Huang gục ngã chỉ sau một lần ngoại tình, vì sao?

Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia hôm 12/11, vụ ngoại tình của ông vỡ ra đúng lúc công ty đang ở đỉnh cao. Vài ngày sau, một bài đăng của nhà sáng tạo nội dung theadizalke lan khắp Instagram với một ý khá sắc: đám đông không trừng phạt thứ anh làm, nó trừng phạt khoảng cách giữa thứ anh làm và con người mà nó tưởng anh là. Elon Musk đi qua hết scandal này đến scandal khác mà không suy suyển, Jensen thì đổ chỉ sau một lần ngoại tình, vì Musk bán sự ngông còn Jensen bán sự đứng đắn. Thương hiệu an toàn nhất, theo bài đăng, không phải thương hiệu sạch nhất mà là thương hiệu thật nhất.

Ý đó đúng với gần hết các trường hợp. Chỉ có điều, lấy Jensen Huang ra làm ví dụ là chọn nhầm người, và cái nhầm đó dẫn người đọc tới một bài học sai.

Kẻ bán sự tục tĩu lên Netflix, người bán sự tử tế vẫn đang xin lỗi

Bằng chứng thuyết phục nhất của bài đăng lại nằm ở hai cái tên ít người Việt biết.

Tháng 2/2025, Ranveer Allahbadia, một trong những người làm podcast ăn khách nhất Ấn Độ, buông câu hỏi tục tĩu về bố mẹ khi ngồi ghế khách mời chương trình hài India's Got Latent của Samay Raina. Cả nước Ấn quay lưng. Hàng loạt đơn tố cáo được nộp, anh bị dọa giết, phải xin lỗi mấy lần. New York Times gọi làn sóng đó là cỗ máy phẫn nộ, AP lấy nó làm cái cớ bàn chuyện siết mạng xã hội.

Cùng một vụ, nhưng hai người nhận hai cái kết trái ngược, và khác biệt nằm ở hình ảnh họ bán trước đó. Ranveer dựng tên tuổi trên hình ảnh chàng trai tử tế, nói chuyện thiền và phát triển bản thân, từng lọt Forbes Asia 30 Under 30. Một câu đùa tục đập vỡ đúng cái hình ảnh ấy. Gần hai năm sau anh vẫn đang gượng dậy, quay lại podcast một cách dè dặt, mở lời bằng câu "sau dấu chấm hết này, tôi đang cố viết một câu chuyện mới", và vẫn hứng đủ gạch đá.

Samay Raina thì ngược lại. Anh sống bằng hài đen, bằng việc nói ra những thứ người khác tránh. Bị gọi tên, anh cũng gỡ video, cũng lên đồn, cũng xin lỗi. Nhưng khán giả chưa từng trông đợi anh tử tế, nên chẳng có hình ảnh nào để phản bội. Tháng 5/2026, India's Got Latent mùa hai bấm máy, Netflix công bố làm cả mùa mới lẫn một show hài riêng cho anh. Gã nói tục giờ ký hợp đồng Netflix, người bán sự tử tế vẫn đang dò đường về.

Samay sống sót không phải vì anh thô. Anh sống sót vì cái thô đó đã nằm sẵn trong giao kèo ngầm với khán giả, nên chẳng có gì để vỡ. Ở cặp này, bài đăng đúng tới từng chữ.

Phế Jensen Huang là hội đồng quản trị, không phải dân mạng

Jensen Huang không bị đám đông hạ bệ. Hội đồng quản trị Nvidia mới là bên đẩy ông ra, và lý do không phải một vụ ngoại tình làm xấu hình ảnh. Có hai chuyện nặng hơn thế nhiều. Thứ nhất, ông có quan hệ ngoài luồng với chính cấp dưới trực tiếp, bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch mảng y tế. Thứ hai, một cuộc điều tra an ninh quốc gia đang nhắm vào người phụ nữ bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc có dính líu tới ông. Quan hệ với cấp dưới là quả bom pháp lý và nhân sự ở bất kỳ tập đoàn nào. Nghi án gián điệp thì có thể chạm tới bí mật công nghệ lõi của công ty đang dẫn đầu cuộc đua chip AI. Hình ảnh sạch hay bẩn đều không đỡ nổi hai thứ đó.

Phía Musk cũng không đơn giản là thắng nhờ thật thà. Ông trụ được vì ông nắm quyền. Musk là cổ đông chi phối, buộc chặt giá trị doanh nghiệp vào chính mình đến mức gần như không hội đồng nào gỡ ra nổi, và ông sở hữu luôn cái sân khấu nơi dư luận gào thét. Jensen không có cái khóa đó với hội đồng Nvidia. Thứ cứu Musk và thứ dìm Jensen, nói cho cùng, là quyền lực và bản chất việc họ làm, không phải độ thật thà của thương hiệu.

Nhầm chỗ này thì nguy. Tin rằng Jensen đổ vì quá sạch, người ta sẽ nghĩ cứ khoác thêm chút ngông là mua được sự an toàn. Thực ra, một quan hệ với cấp dưới hay một nghi án gián điệp sẽ nhấn chìm cả người sạch lẫn kẻ bụi như nhau. Tới mức đó, chuyện không còn là khán giả nghĩ gì, mà là hội đồng, tòa án và nhà đầu tư buộc phải làm gì.

Đám đông lãng quên rất nhanh, hội đồng quản trị thì không

Thương hiệu thật thà có một lợi thế rõ: nó khó bị quật ngã hơn. Khi khán giả đã biết họ nhận gì ở bạn, một ngày tồi tệ không hạ nổi bạn, vì chẳng có kỳ vọng nào bị phụ. Đó là lý do Samay bật dậy còn Ranveer thì chưa. Ở một thị trường mà kinh tế người ảnh hưởng đang phình to như Việt Nam, nơi vô số thương hiệu cá nhân được đánh bóng cho thật sạch để ký hợp đồng, đây là lời nhắc đáng giá: tô hình ảnh càng bóng, ngã càng đau khi lộ ra một vết thật.

Nhưng thật thà không phải áo giáp. Nó đỡ cho bạn trước đám đông, không đỡ trước hội đồng quản trị, trước tòa, trước những việc tự nó đã đủ sức kết thúc một sự nghiệp. Thương hiệu thật đến mấy cũng gục nếu thứ bị phơi ra không phải một vết xước hình ảnh, mà là một việc lẽ ra đừng bao giờ làm.

Người xây thương hiệu tỉnh táo giữ cả hai. Một hình ảnh đủ thật để khán giả không thấy bị lừa khi anh phạm những cái sai rất người. Và một lằn ranh đủ rõ để không bước vào những việc mà không hình ảnh nào gánh nổi.