Hơn 200.000 nhân sự công nghệ mất việc do cơn sốt AI năm 2026

Nền tảng theo dõi nhân sự ngành công nghệ TrueUp công bố, tính đến ngày 13/11, toàn ngành đã ghi nhận 712 đợt cắt giảm lao động được công bố chính thức, ảnh hưởng trực tiếp tới 206.817 nhân sự trên quy mô toàn cầu. Trung bình mỗi ngày từ đầu năm đến nay có khoảng 652 lao động công nghệ mất việc, cao hơn mức bình quân 579 người/ngày của năm 2025.

Tốc độ và quy mô cắt giảm nhân sự của ngành công nghệ trong hơn 10 tháng năm 2026 đã tiến sát tổng mức khoảng 211.000 người của cả năm 2025. Đợt thu hẹp quy mô này diễn ra vào giai đoạn các tập đoàn công nghệ lớn gia tăng chi tiêu vốn cho hạ tầng và năng lực tính toán trí tuệ nhân tạo AI.

Biểu đồ thống kê số lượng nhân sự công nghệ bị sa thải theo các năm từ dữ liệu của TrueUp. (Ảnh: TrueUp)

Danh sách các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự quy mô lớn từ đầu năm 2026 có sự góp mặt của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Amazon, Meta, Microsoft và Oracle.

Ngay trong tháng 1, Amazon công bố kế hoạch loại bỏ khoảng 16.000 vị trí thuộc khối văn phòng. Đến tháng 5, công ty mẹ của Facebook là Meta thực hiện đợt cắt giảm diện rộng ảnh hưởng tới khoảng 10% tổng lực lượng lao động toàn cầu nhằm tái cấu trúc hoạt động xoay quanh các quy trình vận hành ứng dụng AI.

Tại Microsoft, tập đoàn này thông báo cắt giảm 4.800 việc làm vào tháng 7, trong đó bộ phận trò chơi điện tử chịu tác động nặng nề nhất. Cũng trong khoảng thời gian này, báo cáo của Oracle cho thấy tổng nhân sự của hãng đã giảm khoảng 21.000 người so với năm trước, bao gồm cả các đợt cắt giảm trực tiếp và biến động nhân sự tự nhiên.

Ở lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), công ty Block cũng thông báo loại bỏ hơn 4.000 vị trí vào tháng 2. Giám đốc điều hành của Block là Jack Dorsey (được biết đến với tư cách nhà sáng lập Twitter) xác nhận trí tuệ nhân tạo là yếu tố trọng tâm dẫn tới quyết định tái cơ cấu này.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Meta và Microsoft đều thực hiện các đợt cắt giảm hàng nghìn nhân sự trong năm 2026.

Cuộc dịch chuyển nguồn lực sang hạ tầng AI

Làn sóng cắt giảm việc làm trong năm 2026 phản ánh sự thay đổi về chiến lược của các tập đoàn công nghệ theo hướng tập trung ngân sách cho phát triển AI, đầu tư hạ tầng máy chủ và tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Nhiều doanh nghiệp xác nhận các công cụ AI đang làm thay đổi nhu cầu tuyển dụng, cho phép những nhóm nhân sự quy mô nhỏ đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây vốn cần tới đội ngũ đông đảo hơn.

Bên cạnh yếu tố tự động hóa bằng AI, giới phân tích chỉ ra hoạt động tái cơ cấu bộ máy truyền thống, cắt giảm chi phí vận hành và điều chỉnh định hướng kinh doanh sau giai đoạn mở rộng quá mức cũng là những nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy các đợt sa thải.

TrueUp ước tính, nếu tốc độ cắt giảm hiện nay tiếp diễn trong nửa cuối tháng 11 và tháng 12, tổng số nhân sự công nghệ bị ảnh hưởng trong cả năm 2026 có thể chạm mốc khoảng 238.000 người. Con số dự báo này vượt qua mức của năm 2025, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh điểm khoảng 430.000 lao động công nghệ bị sa thải vào năm 2023. Số liệu tổng hợp của TrueUp bao gồm cả các kế hoạch cắt giảm đã được doanh nghiệp công bố chính thức nhưng đang trong lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn.