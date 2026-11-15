Bất chấp loạt bê bối ngoại tình, nhân viên Nvidia đòi đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO

Ngày 12/11/2026 (giờ Mỹ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia công bố Jensen Huang, 63 tuổi, từ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc (CEO) và thành viên HĐQT, có hiệu lực ngay. Theo hồ sơ 8-K nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), HĐQT đã chấp thuận đơn từ chức của ông từ ngày 11/11/2026. Ông Huang là người đồng sáng lập và đã điều hành Nvidia từ năm 1993.

Dù vậy, trong nội bộ “gã khổng lồ chip AI” đang có một làn sóng kêu gọi đưa ông trở lại. Tâm điểm là một bài đăng trên “hộp thư góp ý” nội bộ do một kỹ sư làm việc lâu năm gửi lên trước khi ông Huang từ chức. Theo WIRED, bài đăng đề nghị HĐQT xem xét ý kiến nhân viên trước khi ra bất kỳ quyết định nào, công khai kết quả điều tra cho nhân viên và chính thức lấy ý kiến của họ về việc ông Huang có nên tiếp tục làm CEO hay không.

Bài đăng này đã thu hút hơn 1.600 bình luận, phần lớn ủng hộ đưa ông Huang về lại vị trí cũ. Một bình luận ẩn danh viết: “Nếu bạn tin vào sứ mệnh, hãy đưa ông chủ trở lại.” Một người khác cho rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, ông Huang đã làm được rất nhiều điều tốt và xứng đáng có cơ hội thứ hai.

Nhân viên Nvidia nói gì?

Một nhân viên còn gửi email tới toàn công ty, yêu cầu minh bạch về việc ông Huang ra đi. Người này khẳng định đứng về phía ông Huang, không phải vì tin rằng ai đó hoàn hảo mà vì không chấp nhận việc đòi hỏi sự công bằng lại đồng nghĩa với việc quay lưng với người lãnh đạo có ý nghĩa lớn với họ. Email kết lại bằng một câu đầy cảm xúc: nếu nước Mỹ bỏ rơi người đã góp phần xây dựng tương lai của mình, thế giới này “không xứng đáng có Jensen Huang”.

Trong vài giờ sau thông báo từ chức, khoảng 20 nhân viên Nvidia đăng bài ủng hộ ông Huang trên LinkedIn. Một nhân viên làm việc tại công ty được vài năm cho biết mong muốn đưa ông trở lại là khá phổ biến và lo rằng Nvidia sẽ gặp khó nếu thiếu nhà sáng lập. “Nvidia là Nvidia nhờ có Jensen”, người này nói.

Một khảo sát của mạng xã hội công sở ẩn danh Blind, công bố ngày 10/11/2026 (trước khi ông Huang từ chức), cũng cho kết quả tương tự. 88% nhân viên Nvidia tham gia khảo sát muốn ông Huang tiếp tục làm CEO, chỉ 1% muốn HĐQT bãi nhiệm ông. Tính chung 1.689 người trả lời câu hỏi này, tỷ lệ ủng hộ là 60%. Blind không công bố số lượng nhân viên Nvidia tham gia.

Chuỗi bê bối dẫn tới cú rời ghế

Rắc rối bắt đầu khi báo chí đưa tin ông Huang ngoại tình với một người bị nghi là tài sản tình báo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ngày 08/11/2026, ông gửi email cho nhân viên, thừa nhận đã “không chung thủy với vợ” và nói “không có lời bào chữa nào”. Trong email, ông cũng cho biết HĐQT đã mở một cuộc điều tra độc lập về các lo ngại an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định vẫn “toàn tâm với Nvidia”.

Tiếp đó, báo chí đưa tin ông Huang bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với một nhân viên cấp dưới trực tiếp. Người này chưa lên tiếng. Sau khi việc từ chức được công bố, Reuters đưa tin về cáo buộc ngoại tình thứ ba với một nhân viên khác của Nvidia. Tính đến ngày 12/11/2026, ông Huang chưa bình luận thêm kể từ email ngày 08/11/2026.

Nvidia đã giao cho Giám đốc Tài chính Colette Kress, 59 tuổi, giữ chức CEO tạm quyền, đồng thời bổ nhiệm ông Harvey Jones, 73 tuổi, cựu CEO Synopsys và là thành viên HĐQT Nvidia từ năm 1993, làm Chủ tịch HĐQT. Đây là lần đầu tiên Nvidia có chức danh này. HĐQT đang tìm CEO chính thức và sẽ xem xét cả ứng viên trong lẫn ngoài công ty.

Cái giá đắt và những câu hỏi chưa có lời đáp

Cuộc khủng hoảng đã khiến Nvidia mất khoảng 1.000 tỷ USD vốn hóa kể từ khi các cáo buộc xuất hiện. Nó cũng kéo theo các cuộc điều tra của nghị sĩ Mỹ và FBI, đồng thời làm dấy lên khả năng Mỹ áp thêm biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip.

Ở Thung lũng Silicon, phản ứng ban đầu trước tin ông Huang ngoại tình khá im ắng, kể cả bên trong Nvidia. Nhiều người trong ngành chưa từng nghĩ “ông vua chip” có thể mất ghế, và đến giờ vẫn chưa chấp nhận được thực tế đó. Nhiều nhân viên từng kỳ vọng cuộc điều tra sẽ kết thúc trước khi có thay đổi lớn, nhưng ông Huang lại ra đi đúng lúc cuộc điều tra vừa bắt đầu. Họ muốn biết lý do.

Nvidia và tân Chủ tịch HĐQT Harvey Jones chưa phản hồi các kiến nghị này. Diễn biến đáng chú ý tiếp theo là kết quả điều tra của HĐQT và việc lựa chọn CEO chính thức.

Theo WIRED