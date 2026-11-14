Nữ CEO tạm quyền Nvidia từng bị Jensen Huang mắng "té tát" ngay trong cuộc họp

Theo Wall Street Journal (WSJ), trong cuộc họp diễn ra vào mùa hè năm nay, Jensen Huang đã có những lời nhận xét gay gắt đối với Colette Kress, Giám đốc Tài chính (CFO) của Nvidia.

Cuộc họp do chính Huang triệu tập, với sự tham gia của Kress và đội ngũ tài chính cấp cao. Trong lúc nữ CFO đang trình bày, Huang được cho là đã nhiều lần ngắt lời và chỉ trích bà ngay trước mặt các lãnh đạo khác.

Jensen Huang, cựu CEO Nvidia, được cho là từng chỉ trích gay gắt Colette Kress, Giám đốc Tài chính kiêm CEO tạm quyền của tập đoàn, trong một cuộc họp nội bộ (Ảnh: Yahoo)

Theo một người am hiểu sự việc, Huang đã ví Kress như “con nai đứng trước đèn pha” (a deer in the headlights), ngụ ý rằng bà lúng túng, không có đối sách rõ ràng. Ông cũng gọi Kress là một ‘CFO thiên về báo cáo’, thay vì một lãnh đạo tài chính có khả năng cùng ông hoạch định chiến lược kinh doanh.

Bất đồng xoay quanh những cam kết tài chính hàng tỷ USD

Theo WSJ, cuộc họp được Huang tổ chức nhằm đánh giá một vấn đề ngày càng đáng lo ngại đối với Nvidia: các khoản bảo lãnh tài chính trị giá hàng tỷ USD dành cho những doanh nghiệp không đủ khả năng mua chip của hãng.

Trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, Nvidia đang đàm phán các thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu mới nổi. Mục tiêu của những thỏa thuận này là giúp các đối tác có đủ nguồn lực đầu tư vào hạ tầng, mua chip Nvidia và trở thành khách hàng lâu dài của tập đoàn.

Đáng chú ý, một số thỏa thuận do Nico Caprez, con rể của Huang, dẫn dắt. Người này đã cung cấp tài chính cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và những nhà phát triển trung tâm dữ liệu mới nổi trong nỗ lực mở rộng nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm của Nvidia.

Tuy nhiên, quy mô các cam kết ngày càng lớn cũng đặt ra câu hỏi về mức độ rủi ro mà tập đoàn phải chấp nhận. Nếu những doanh nghiệp nhận hỗ trợ không đủ khả năng thanh toán hoặc không phát triển như kỳ vọng, Nvidia có thể phải đối mặt với những nghĩa vụ tài chính đáng kể.

Theo những người thân cận với vấn đề, Huang đã khởi động một loạt thương vụ mua lại và các thỏa thuận mở rộng kinh doanh. Trước những khoản đầu tư ngày càng lớn, ông bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang đi quá xa hay không.

Người từng bị chỉ trích nay được giao điều hành Nvidia

Diễn biến đáng chú ý là Colette Kress hiện được giao đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền của Nvidia sau khi Jensen Huang từ chức.

Trong thông điệp gửi nhân viên sau khi được bổ nhiệm, Kress bày tỏ niềm tin vào tương lai của công ty, đồng thời kêu gọi đội ngũ tiếp tục hướng về phía trước.

“Tôi tin tưởng sâu sắc vào công ty này và tương lai của nó. Hơn hết, tôi tin tưởng vào mỗi người trong số các bạn, vào khách hàng và đối tác của chúng ta, cũng như vai trò quan trọng mà chúng ta đóng góp mỗi ngày trong nền kinh tế toàn cầu” , bà viết.

Nữ lãnh đạo cũng thừa nhận Nvidia đang trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Bà gửi lời cảm ơn tới nhân viên vì sự kiên cường, tính chuyên nghiệp và những đóng góp không ngừng nghỉ cho công ty.

Trong khi đó, những thông tin liên quan đến đời tư của Huang tiếp tục thu hút sự chú ý.

Nguồn: Yahoo