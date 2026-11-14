Microsoft 365 gặp sự cố làm dân văn phòng Nhật Bản khốn đốn, phải lấy cả máy fax ra dùng

Hàng loạt doanh nghiệp Nhật Bản rơi vào cảnh đình trệ khi Microsoft 365 gặp sự cố trên diện rộng. Không thể gửi email hay chia sẻ tài liệu PDF như thường lệ, một số công ty buộc phải quay lại sử dụng máy fax để duy trì công việc.

Sáng thứ Sáu, nhiều nhân viên Nhật Bản đến công sở nhưng không thể bắt đầu ngày làm việc như bình thường. Outlook không mở được, Microsoft Teams và Copilot liên tục gặp lỗi, trong khi màn hình máy tính của một số người chỉ hiện thông báo sự cố. Các cuộc họp phải lên lịch lại, công việc bị đình trệ và không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng gần như tê liệt.

Với những công ty phụ thuộc sâu vào hệ sinh thái phần mềm của Microsoft, sự cố lần này khiến các hoạt động thường ngày bị đảo lộn. Một người dùng mạng xã hội X kể rằng mình hoảng hốt khi không thể mở Outlook, sau đó liên hệ với cấp trên và được yêu cầu ở nhà. Một nhân viên khác cho biết toàn bộ các công ty trong tập đoàn đều sử dụng hệ thống Microsoft, đến mức công việc duy nhất có thể làm tại văn phòng lúc đó là vệ sinh máy pha cà phê trong phòng sản xuất.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đơn giản cho nhân viên nghỉ việc. Khi các kênh liên lạc và xử lý tài liệu quen thuộc không còn hoạt động, một số công ty Nhật Bản đã phải tìm đến giải pháp tưởng như lỗi thời: máy fax.

"Mạng máy chủ của Microsoft gặp trục trặc khiến chúng tôi không thể làm được việc gì từ sáng. Có lẽ điện thoại và máy fax mới thực sự không thể bị đánh bại. Chúng tôi sẽ quay lại hoàn toàn với phương thức analog", một người dùng viết trên X.

Một nhân viên khác cho biết công ty mình đã chuyển sang gửi fax những bản cập nhật định kỳ vốn thường được phân phối dưới dạng PDF. Người này hài hước nhận xét: "Công nghệ analog thật mạnh mẽ".

Sự trở lại bất đắc dĩ của máy fax phần nào cho thấy mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp Nhật Bản vào hạ tầng phần mềm Microsoft. Một khảo sát năm 2025 của Keyman's Net cho thấy hơn 78% doanh nghiệp tham gia khảo sát sử dụng các sản phẩm của tập đoàn Mỹ.

Phạm vi ảnh hưởng cũng không chỉ giới hạn trong khu vực tư nhân. Ông Masanao Ozaki, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, xác nhận các hệ thống thông tin của chính phủ đã bị gián đoạn. Hãng phát hành thẻ tín dụng lớn Credit Saison thông báo việc phản hồi các yêu cầu gửi qua biểu mẫu trực tuyến bị chậm do sự cố từ dịch vụ bên ngoài. Đại học Kyushu và Đại học Waseda cũng nằm trong số các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Microsoft vẫn đang điều tra nguyên nhân và tìm cách khôi phục dịch vụ. Công ty cho biết một số máy chủ đã được đưa trở lại hoạt động nhưng có thể tiếp tục mất phản hồi khi lưu lượng truy cập tăng lên. Các kỹ sư đang phân tích dữ liệu chẩn đoán để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Ông Tony Burke, Bộ trưởng Nội vụ Australia, cho biết sau khi trao đổi với Microsoft Australia, ông được thông tin sự cố toàn cầu có liên quan đến vấn đề cập nhật hệ thống, thay vì một cuộc tấn công mạng. Microsoft cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng sự cố xuất phát từ một vụ xâm nhập an ninh mạng.

Tại thời điểm cập nhật, Microsoft ghi nhận tình hình đang có dấu hiệu phục hồi ở châu Âu và cải thiện tại Mỹ, dù cảnh báo một số người dùng vẫn có thể gặp lỗi gián đoạn. Trang Downdetector cũng cho thấy số lượng báo cáo sự cố đã giảm so với mức đỉnh vào khoảng 9 giờ sáng, nhưng các vấn đề vẫn tiếp tục được ghi nhận.

Sự cố không chỉ gây xáo trộn tại Nhật Bản mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực ở các quốc gia khác, từ y tế tại Anh đến hoạt động kinh doanh, du lịch và vận tải. Tập đoàn hàng xa xỉ Richemont của Thụy Sĩ, chủ sở hữu thương hiệu Cartier, thậm chí phải trì hoãn công bố báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất.

Với một số nhân viên Nhật Bản, việc không nhận được email trong vài giờ ban đầu còn được xem như cơ hội hiếm hoi để thoát khỏi nhịp làm việc căng thẳng. Nhưng khi nhận ra nguyên nhân chỉ là sự cố của Microsoft, cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng biến thành nỗi lo về khối lượng công việc bị dồn lại. Một người dùng X đùa rằng ban đầu cứ tưởng mình đã lên thiên đường vì không còn email, nhưng hóa ra chỉ đang đứng xếp hàng trước cổng địa ngục.