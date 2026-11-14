Mỹ điều tra nghi án phá hoại khiến hàng không tê liệt sau sự cố Microsoft

Các sân bay Mỹ hỗn loạn sau lệnh tạm dừng bay (Ảnh: CNN)

Theo CNN, sự cố gián đoạn hệ thống viễn thông ngày 13/11 khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên phạm vi toàn quốc, gây hỗn loạn tại nhiều sân bay lớn.

Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, FBI, Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp điều tra nguyên nhân. Các cơ quan này tập trung rà soát những phương thức kết nối giữa hệ thống hàng không quốc gia với các mạng lưới bên ngoài, nhằm xác định liệu có điểm yếu nào bị các đối tượng xấu khai thác hay không.

Tuy nhiên, một nguồn tin an ninh cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng đến cuối ngày 13/11, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy đây là cuộc tấn công có chủ đích.

Giới chức hiện nghiêng về khả năng sự cố xuất phát từ lỗi phần mềm liên lạc, thay vì hành động phá hoại. Dù vậy, các chuyên gia an ninh mạng trên khắp nước Mỹ vẫn tiếp tục điều tra.

Nguồn tin an ninh cho biết, quá trình rà soát sẽ được đẩy mạnh trong những ngày tới, bởi các mối đe dọa mạng đôi khi nằm sâu bên trong hệ thống máy tính và rất khó phát hiện. Đáng chú ý, hạ tầng mạng và máy chủ hàng không của Mỹ đã cũ, phân bố trên phạm vi địa lý rộng lớn, khiến việc kiểm tra và xác định mức độ an toàn trở nên phức tạp.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin khẳng định không có cuộc tấn công mạng nào khiến hệ thống bị tê liệt.

“Công chúng chưa bao giờ gặp nguy hiểm trong suốt quá trình này. Không có sinh mạng nào bị đe dọa. Không có chuyến bay nào gặp rủi ro”, ông Mullin nhấn mạnh.

Ông cũng bác bỏ sự liên quan giữa sự cố hàng không và tình trạng gián đoạn dịch vụ Microsoft xảy ra ngày 12/11, đồng thời cho biết quyết định tạm dừng hoạt động bay được đưa ra vì lý do hết sức thận trọng.

Theo FAA, lệnh tạm dừng với các chuyến bay nội địa trên toàn nước Mỹ đã được dỡ bỏ sau hơn 4 giờ. Tuy nhiên, hậu quả đối với ngành hàng không vẫn rất lớn.

Phân tích của công ty dữ liệu hàng không Cirium ước tính, khoảng 1,5 triệu hành khách bị mắc kẹt do các chuyến bay bị hủy. Hàng nghìn chuyến bay khác bị chậm, gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống sân bay.

Tại Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, tình trạng ùn ứ nghiêm trọng đến mức sân bay không còn chỗ đỗ thêm máy bay và buộc phải ngừng tiếp nhận các chuyến bay chuyển hướng.

Sự cố cũng lan rộng ra phạm vi quốc tế. Eurocontrol, cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu, đã đình chỉ các chuyến bay khởi hành từ 42 quốc gia thành viên đến Mỹ, theo yêu cầu của FAA. Nhiều chuyến bay từ châu Á đến Mỹ cũng bị hoãn hoặc hủy, trong đó có các chuyến từ Seoul, Hong Kong, Thượng Hải và Singapore.

Dù hoạt động bay đã dần được khôi phục, việc các cơ quan an ninh Mỹ tiếp tục rà soát toàn bộ hạ tầng mạng hàng không cho thấy những lo ngại về nguy cơ an ninh mạng vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ.