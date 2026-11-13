Một ngân hàng số Việt Nam giành giải Vàng quốc tế nhờ mô hình AI-First

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa giành giải Vàng tại Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2026, với chủ đề "Reinventing Financial Experiences Through an AI-First Banking Model".

Kết quả được công bố tại Rome (Italy), trong khuôn khổ Hội nghị Finacle Conclave 2026. Đây là giải thưởng quốc tế thường niên do Qorus, tổ chức phi lợi nhuận kết nối hơn 1.200 thương hiệu tài chính tại trên 120 quốc gia, phối hợp cùng Infosys Finacle nhằm tôn vinh những đổi mới nổi bật trong ngành ngân hàng toàn cầu.

Bước sang mùa giải thứ 13, Qorus Banking Innovation Awards 2026 thu hút 538 hồ sơ từ 206 tổ chức tài chính thuộc 68 quốc gia. Có 37 tổ chức được vinh danh tại 10 hạng mục, với sự góp mặt của những tên tuổi như Santander, Commonwealth Bank, CaixaBank, DBS, Maybank…

Quá trình xét giải kết hợp bình chọn của cộng đồng chuyên gia trong ngành và đánh giá từ hội đồng giám khảo gồm 81 lãnh đạo ngân hàng cấp cao trên thế giới. Cake là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam tham gia và được vinh danh tại mùa giải năm nay.

Điều gì làm nên khác biệt của mô hình ngân hàng AI-First tại Cake?

Theo Qorus, khi AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành ngân hàng, bài toán đặt ra không chỉ là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mà còn là chuyển hóa năng lực này thành trải nghiệm khách hàng tốt hơn, hiệu quả vận hành cao hơn và kết quả kinh doanh bền vững.

Ông John Berry, Chủ tịch Qorus, nhận định ngành ngân hàng đang bước vào một kỷ nguyên mới, khi AI ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở ra những khả năng mới cho dịch vụ tài chính.

Với định hướng AI-First ngay từ đầu, Cake đã triển khai hơn 100 mô hình AI và GenAI hiện diện trong toàn bộ hoạt động ngân hàng, từ định danh, đánh giá tín dụng, phòng ngừa gian lận, quản trị rủi ro đến chăm sóc khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm…

Mô hình này giúp Cake giải quyết đồng thời ba bài toán: mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động khi quy mô khách hàng tăng trưởng.

Phục vụ hơn 8 triệu khách hàng, tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh

Sau gần sáu năm hoạt động, Cake đã phục vụ hơn 8 triệu khách hàng mà không cần phát triển mạng lưới chi nhánh vật lý.

Bên cạnh tăng trưởng về số lượng người dùng, ngân hàng số này cũng ghi nhận những bước tiến về hiệu quả kinh doanh. Trong năm 2026, Cake dự kiến doanh thu tiếp tục tăng 121%, trong khi doanh thu bình quân trên mỗi khách hàng (ARPU) ước đạt 44 USD. Các chỉ số này cho thấy định hướng của Cake trong việc phát triển quy mô khách hàng song song với nâng cao hiệu quả và giá trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Ngân hàng số Cake, chia sẻ: "Giải Vàng Qorus là sự ghi nhận quốc tế quan trọng đối với mô hình ngân hàng AI-First mà Cake đang phát triển. Ngay từ đầu, chúng tôi đã đặt mục tiêu xây dựng ngân hàng số kết hợp đổi mới sáng tạo với hiệu quả kinh doanh bền vững, đồng thời mang đến những dịch vụ tài chính đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với mọi nhu cầu khách hàng. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để Cake tiếp tục nâng cao năng lực toàn diện, mang đến những trải nghiệm ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế cho người dùng Việt Nam."

Trước đó, vào tháng 9/2026, Cake cũng được Euromoney trao danh hiệu "Vietnam's Best Digital Bank" (Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam) thuộc nhóm giải thưởng Group Level Banking.

Hai giải thưởng quốc tế trong năm 2026 tiếp tục ghi nhận những bước phát triển của Cake, từ một ngân hàng thuần số hàng đầu tại thị trường Việt Nam, đến mô hình ngân hàng AI-First đang mở rộng quy mô và hướng tới hiệu quả kinh doanh bền vững.