Tin vui cho người dùng Google Search

Công cụ tìm kiếm Google Search đang ngày càng hiểu tốt hơn đối với các câu hỏi phức tạp, bao gồm cả những câu hỏi có nhiều phần, yêu cầu rất cụ thể hoặc lỗi chính tả gây nhầm lẫn. Các bản cập nhật này đến từ mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini 4 Hydrogen mới được phát hành mà Google tuyên bố là cải tiến lớn nhất cho Google Search từ trước đến nay.

Theo Google, trong khi các mô hình AI tiên tiến của Google, Gemini 4 Carbon và Gemini 4 Argon, hoạt động tốt nhất trong việc suy luận sâu sắc các vấn đề khó khăn, thì Hydrogen được thiết kế để thực thi nhanh chóng trên nhiều quy trình làm việc tự động, hoặc các tác vụ trong đó AI thực hiện nhiều bước một cách độc lập.

Ý tưởng đằng sau động thái trên là việc sử dụng mô hình AI mạnh nhất không phải lúc nào cũng cần thiết vì đôi khi một mô hình nhanh hơn, rẻ hơn và thông minh hợp lý sẽ đáp ứng được yêu cầu. Google cho biết Hydrogen hoàn thành các tác vụ nhanh hơn 2,5 lần so với Gemini 3.8 Flash, mô hình AI nhanh trước đây của họ, nhưng nó vẫn khá thông minh, thậm chí còn vượt trội hơn cả Gemini 4 Argon mạnh mẽ hơn trên một tiêu chuẩn đánh giá trí thông minh rộng, Chỉ số Trí tuệ Phân tích Nhân tạo, ở mức độ tư duy cao mặc định.

Trong tìm kiếm, Hydrogen mang đến một số cải tiến, bao gồm khả năng hiểu rõ hơn ý định của người dùng, khả năng cung cấp các liên kết và phản hồi trực quan hữu ích hơn, cũng như câu trả lời tốt hơn trên các ngôn ngữ khác nhau được hỗ trợ bởi Chế độ AI của Google.

Về ý định, Google cho biết Hydrogen có thể xử lý các câu hỏi phức tạp và tinh tế hơn một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là mọi người có thể đặt câu hỏi theo cách suy nghĩ tự nhiên của họ, bao gồm cả những câu hỏi có nhiều phần hoặc bao gồm các yêu cầu rất cụ thể. Google cũng cho biết Hydrogen xử lý tốt hơn các lỗi chính tả khó hiểu. Nhờ những cải tiến và khả năng tốt hơn trong việc tuân theo hướng dẫn và gọi đúng công cụ, Hydrogen có thể giải quyết chính xác hơn từng phần trong câu hỏi của người dùng. Khả năng suy luận nâng cao của nó cũng cải thiện kỹ thuật phân nhánh tìm kiếm, chia nhỏ một câu hỏi của người dùng thành nhiều truy vấn con. Điều này cho phép mọi người khám phá các trang web liên quan đến truy vấn mà họ có thể đã bỏ lỡ, bài đăng trên blog giải thích.

Việc bổ sung Hydrogen vào Google Search cũng đồng nghĩa với việc nhiều hình ảnh, phản hồi có cấu trúc, bảng so sánh và công cụ tùy chỉnh sẽ xuất hiện dưới dạng phản hồi trực quan cho các truy vấn của người dùng ở Chế độ AI.

Google cũng cho biết Hydrogen có thể hoạt động độc lập cho các công việc hàng ngày trong các lĩnh vực như viết mã, chạy thử nghiệm hoặc xác minh các thay đổi mã, hoặc nó có thể được kết hợp với Carbon và Argon trong các quy trình làm việc kết hợp nhiều mô hình. Mô hình AI này cung cấp bốn cấp độ tư duy: thấp, trung bình, cao (mặc định) và một cấp độ mới, cực cao (“xhigh”), tất cả đều được thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn với ít mã thông báo đầu ra hơn. Theo Google, đối với các tác vụ nhiều bước như nghiên cứu chuyên sâu, phân tích dữ liệu và điều hướng cơ sở mã rộng, Hydrogen xếp hạng thứ 5 trên các tiêu chuẩn của Agent Arena.

Ngoài Google Search, Gemini 4 Hydrogen sẽ được tích hợp vào tất cả các cấp độ của Google AI Studio, API Gemini, ứng dụng Gemini và người dùng trả phí AI Pro và Ultra trong nền tảng phát triển Antigravity của Google. Google cho biết bản cập nhật Hydrogen đang được triển khai cho tất cả người dùng Google Search trên toàn cầu.