Công an yêu cầu người dân chủ động khai báo tin nhắn SMS thông báo giao dịch chuyển khoản trong trường hợp sau

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Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook xuất hiện các phiên livestream mời chào người xem tham gia “khui ngọc trai”, mua các gói sản phẩm với lời hứa có cơ hội nhận được viên ngọc giá trị cao và được thu mua lại với số tiền lớn. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hùng Việt cảnh báo đây là hình thức tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng tâm lý ham lợi, mong muốn nhận thưởng và kiếm tiền nhanh của người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc giới thiệu những “combo” ngọc trai giá thấp, tương ứng với số lượng con trai được mở trực tiếp trên livestream. Người tham gia được dẫn dắt tin rằng nếu tìm thấy viên ngọc đạt “tiêu chuẩn”, đơn vị bán hàng sẽ thu mua lại với giá cao. Khi có người mua, các đối tượng thông báo đã tìm được viên ngọc có giá trị lớn, thậm chí có thể bán lại với số tiền lên tới hàng tỷ đồng, tạo tâm lý phấn khích và khiến người tham gia tin rằng mình đã trúng thưởng lớn.﻿

Sau đó, các đối tượng liên tục đưa ra những lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Ban đầu, khoản tiền dưới 1 triệu đồng có thể được giải thích là tiền đặt cọc; tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm hàng chục triệu đồng để “đủ giá trị combo”, rồi tiếp tục đóng các khoản phí như phí quy đổi tiền tệ, phí hoàn tất thủ tục hoặc phí nhận thưởng. Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lại viện dẫn một lý do mới để yêu cầu thanh toán thêm, lợi dụng tâm lý tiếc số tiền đã bỏ ra và hy vọng lấy lại tiền để tiếp tục dẫn dụ.