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Cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ trào lưu “Nhà thờ online”

| | Kinh tế số

Trước trào lưu “Nhà thờ online”, Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân...

Trước sự lan tỏa của trào lưu “Nhà thờ online” trên các nền tảng số, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là đồng bào Công giáo, nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và phát tán mã độc trên không gian mạng.

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ trào lưu “Nhà thờ online”- Ảnh 1.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và đồng bào Công giáo nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo. (Nguồn: Công an Hà Nội)

Thời gian gần đây, trào lưu “Nhà thờ online” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính, người tham gia có thể tạo nhân vật ảo, trải nghiệm không gian mô phỏng nhà thờ, theo dõi Thánh lễ, cầu nguyện, đọc kinh và tìm hiểu giáo lý.

Tuy nhiên, qua trao đổi với một số linh mục thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, các nền tảng mô phỏng nhà thờ trên không gian mạng hiện nay không phải do Giáo hội Công giáo Việt Nam phát triển. Đây là vấn đề người dân cần lưu ý, bởi các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP Hà Nội cảnh báo 5 thủ đoạn phổ biến: giả mạo nền tảng sinh hoạt tôn giáo để thu thập thông tin cá nhân; kêu gọi quyên góp, dâng lễ trực tuyến qua tài khoản cá nhân, mã QR không rõ nguồn gốc; giả danh linh mục, tu sĩ để yêu cầu chuyển tiền; phát tán đường dẫn chứa mã độc dưới danh nghĩa mời tham dự Thánh lễ, nhận tài liệu giáo lý; lợi dụng tâm lý cầu bình an, xin ơn để quảng cáo dịch vụ cầu nguyện, giải hạn có thu phí nhằm trục lợi.

Để phòng ngừa, Công an thành phố khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các nền tảng, nguồn thông tin có xuất xứ rõ ràng, được tổ chức Công giáo hoặc cơ sở tôn giáo có thẩm quyền xác nhận; thận trọng trước các lời kêu gọi quyên góp, dâng lễ trực tuyến và xác minh trực tiếp với đơn vị tiếp nhận trước khi chuyển tiền.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, giấy tờ tùy thân trên các nền tảng chưa được kiểm chứng; không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần tuyên truyền, nhắc nhở người thân, nhất là người cao tuổi, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Khi phát hiện website, tài khoản mạng xã hội giả mạo tổ chức tôn giáo hoặc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ chứng cứ và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Mỗi người dân cần tỉnh táo khi ứng dụng công nghệ vào đời sống, không để lòng tin và tinh thần bác ái bị lợi dụng. Chủ động phòng ngừa, bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Theo Anh Anh

VTV Online

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