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Công an thông báo sẽ phối hợp dừng giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

| | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Công an sẽ điều tra, phối hợp dừng giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau - Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Xuân Mai hỗ trợ người dân

Công an Hà Nội cho biết, trước thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ Công an ngày càng tinh vi, Công an xã Hồng Vân và Công an xã Xuân Mai đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, phối hợp, hỗ trợ người dân dừng các giao dịch và thao tác bất thường theo hướng dẫn của đối tượng, ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

﻿Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hồng Vân phát hiện một người dân có biểu hiện lo lắng sau khi nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, vu khống người này liên quan đến vụ việc rửa tiền đang được điều tra, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền để phục vụ xác minh.

Nhận diện dấu hiệu lừa đảo, cán bộ Công an xã đã kịp thời giải thích, hướng dẫn người dân bình tĩnh, không thực hiện yêu cầu của các đối tượng, qua đó ngăn chặn nguy cơ thiệt hại về tài sản.

Công an sẽ điều tra, phối hợp dừng giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau - Ảnh 2.

Tương tự, khoảng 15h25 ngày 10/11/2026, chị N.T.L. (nơi ở: xã Xuân Mai, TP Hà Nội) nhận cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Xuân Mai, yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân để cập nhật thông tin người phụ thuộc, hưởng chính sách miễn, giảm thuế và hỗ trợ tiền học cho con.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị liên hệ qua Zalo để thực hiện thủ tục trên ứng dụng VNeID. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, chị L. đã chủ động liên hệ Công an xã Xuân Mai. Qua đó, CBCS Công an xã đã hướng dẫn chị L. dừng các thao tác theo yêu cầu của người lạ và đến trụ sở Công an xã để được hỗ trợ, xác minh, ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo.

Qua các vụ việc trên, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng, truy cập đường link lạ.

Người dân cần ghi nhớ: Cơ quan Công an không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh vô tội hoặc phục vụ điều tra. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh ngắt liên lạc, tuyệt đối không thực hiện giao dịch và chủ động đến trụ sở cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh.

Sự cảnh giác của mỗi người dân cùng tinh thần trách nhiệm, chủ động của lực lượng Công an cơ sở chính là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng từ sớm, từ xa.

Đại Phú

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