Chuyện gì sẽ xảy ra với cả làng AI khi NVIDIA sa thải CEO?

TL;DR 3 ý chính 01 Tin hội đồng quản trị chuẩn bị phế truất Jensen Huang đã kéo cổ phiếu NVIDIA giảm khoảng 8% trong phiên sau giờ ngày 11/11 theo giờ Mỹ. 02 Theo Fortune, NVIDIA nắm hơn 80% thị trường chip AI và đã rót vốn vào ít nhất 400 startup, nên cả làng AI dùng chung một trạm bơm. 03 Máy bơm vẫn chạy khi đổi người trực trạm, nhưng các cam kết ký bằng uy tín riêng của ông Huang thì chưa ai bảo lãnh thay.

Lúc 5 giờ 27 sáng 12/11 theo giờ Việt Nam, tờ Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị NVIDIA đang chuẩn bị phế truất Jensen Huang. Chỉ vài giờ trước đó, New York Times đăng bài điều tra thứ hai về đời tư của ông, lần này liên quan một nữ lãnh đạo làm việc dưới quyền. Theo Reuters, cổ phiếu NVIDIA giảm khoảng 8% sau giờ giao dịch và đưa tổng mức mất vốn hóa trong tuần lên khoảng 600 tỷ USD.

Tới ngày 12/11, chưa có nguồn chính thức nào xác nhận hội đồng đã bỏ phiếu, và ông Huang vẫn giữ chức tổng giám đốc mà ông nắm từ khi đồng sáng lập công ty năm 1993. Nhưng thị trường đã bắt đầu định giá một kịch bản mà một tuần trước gần như không ai tính tới: NVIDIA không còn Jensen Huang.

Jensen Huang đồng sáng lập NVIDIA năm 1993 và giữ ghế tổng giám đốc suốt 33 năm, nhưng công ty chưa từng công bố người kế nhiệm.

Hội đồng đổi giọng chỉ sau 3 ngày

Chuỗi sự kiện bắt đầu từ Chủ nhật 8/11 theo giờ Mỹ, khi ông Huang thừa nhận với nhân viên rằng ông đã ngoại tình với Alice Huang, một nữ doanh nhân từng giữ vị trí lãnh đạo tại Megaspeed ở Singapore. Giới tình báo Mỹ nghi người phụ nữ này làm việc cho Trung Quốc. Megaspeed và NVIDIA phủ nhận mọi sai phạm, còn Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc gián điệp.

Cùng ngày, hội đồng quản trị mở cuộc điều tra độc lập nhưng vẫn bày tỏ tin tưởng ông Huang. Hội đồng cũng cho biết chưa có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hay bí mật của NVIDIA bị xâm phạm.

Thái độ đó chỉ giữ được 3 ngày. Sau bài báo về mối quan hệ thứ hai, Wall Street Journal cho biết hội đồng đã chuyển sang chuẩn bị phương án thay người. Bloomberg đưa tin hội đồng còn làm việc với một công ty tuyển dụng bên ngoài để tìm tổng giám đốc mới.

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Bốn mốc đưa NVIDIA vào khủng hoảng lãnh đạo Trục ngang chia đều theo ngày, các mốc tính theo giờ miền Đông nước Mỹ Bấm từng ngày để xem chuyện gì đã xảy ra 8/11 9/11 11/11 17/11 3 ngày đổi giọng chờ hội đồng Thừa nhận 8/11 Giảm 4,3% 9/11 Tin phế truất 11/11 Báo cáo quý 17/11 Ông Huang thừa nhận với nhân viên chuyện ngoại tình với một nữ doanh nhân bị tình báo Mỹ nghi làm việc cho Trung Quốc. Hội đồng quản trị mở điều tra độc lập nhưng vẫn bày tỏ tin tưởng ông và ban điều hành. Nguồn: Reuters, Fortune, Wall Street Journal, New York Times, thông cáo của NVIDIA

Một trạm bơm cho cả làng

Làng AI hiện vận hành như một ngôi làng lấy nước từ một trạm bơm duy nhất. Nước ở đây là sức tính toán của chip đồ họa (GPU). Theo Fortune, NVIDIA đang nắm hơn 80% thị trường chip này cho AI và trung tâm dữ liệu. OpenAI, Anthropic hay xAI của Elon Musk đều huấn luyện và vận hành mô hình trên những cụm máy chạy chip của hãng.

Ông Huang đứng giữa các hệ thống máy chủ AI của NVIDIA, dòng sản phẩm đang cấp sức tính toán cho phần lớn các phòng thí nghiệm AI hàng đầu.

Nhưng trạm bơm này còn cho các hộ trong làng vay tiền đào mương. Theo dữ liệu PitchBook được Fortune dẫn lại, NVIDIA đã rót vốn vào ít nhất 400 startup. Khoản lớn nhất là 30 tỷ USD đổ vào OpenAI hồi đầu năm 2026.

Hãng còn cùng 6 định chế tài chính như BlackRock và KKR mở ra khoảng 500 tỷ USD tài trợ cho trung tâm dữ liệu. Dòng tiền đó quay lại đào thêm mương dẫn nước từ chính trạm bơm của NVIDIA.

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NVIDIA vừa bán chip vừa cầm cổ phần của chính khách hàng Mỗi nút là một mối quan hệ tài chính đã công bố, đường nối càng dày thì số tiền càng lớn Bấm tên từng bên để xem NVIDIA gắn với họ ra sao OpenAI Anthropic Hugging Face 400+ startup xAI 6 quỹ lớn NVIDIA hơn 80% chip AI OpenAI 30 tỷ USD Anthropic 10 tỷ USD Hugging Face 12,93 tỷ USD 400+ startup theo PitchBook xAI góp vốn 6 quỹ lớn 500 tỷ USD Khoản đầu tư 30 tỷ USD đi kèm thỏa thuận OpenAI dùng hệ thống Vera Rubin của NVIDIA cho khoảng 5 gigawatt năng lực tính toán. Cam kết ban đầu năm 2025 từng lên tới 100 tỷ USD trước khi thu hẹp. Nguồn: Fortune, PitchBook, CNBC, bản cáo bạch của Anthropic. Mô hình minh họa, vị trí các nút không theo tỉ lệ

Cú rung chạy theo đường ống

Tin từ Mỹ sang tới châu Á đúng lúc thị trường Đài Loan và Nhật Bản mở cửa sáng 12/11. Theo SF Standard dẫn Bloomberg, cổ phiếu TSMC giảm 1,8% đầu phiên. Nhà cung cấp linh kiện Ibiden của Nhật Bản có lúc giảm tới 7,2%.

Chiều ngược lại, cổ phiếu AMD tăng khoảng 4% trong phiên sau giờ ở Mỹ. Trưởng bộ phận nghiên cứu Chris Weston của Pepperstone nhận định trên Bloomberg TV rằng thị trường có thể đang tính trước việc NVIDIA mất một phần thị phần vào tay đối thủ.

Anthropic cũng đứng sát đường ống này. Bản cáo bạch nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ cho thấy NVIDIA sẽ rót 10 tỷ USD qua một đợt chào bán riêng, trong khi thương vụ niêm yết của Anthropic dự kiến diễn ra ngay tuần tới.

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Cú rung lan sang chuỗi cung ứng châu Á, còn đối thủ lại tăng giá Thanh đỏ là mức giảm, thanh xanh là mức tăng. NVIDIA và AMD tính theo phiên sau giờ ở Mỹ ngày 11/11, các mã còn lại tính đầu phiên châu Á ngày 12/11. Mức tăng của Samsung và AMD là số làm tròn −8% −4% 0% +4% NVIDIA −8% cả tuần mất khoảng 600 tỷ USD Ibiden −7,2% mức thấp nhất trong phiên Advantest −4% TSMC −1,8% Samsung +2% AMD +4% Nguồn: Reuters, SF Standard dẫn Bloomberg. Số liệu tại thời điểm đưa tin, có thể khác giá đóng cửa

Máy bơm vẫn chạy, sổ nợ thì khác

Phe lạc quan có một điểm đúng. Chiến lược gia trưởng Shay Boloor của Futurum Group nói với Yahoo Finance rằng ông không thấy doanh thu 12 đến 18 tháng tới của NVIDIA tự nhiên biến mất nếu ông Huang rời đi. Đơn hàng chip đã ký từ trước, và một người mới ngồi ghế tổng giám đốc khó lòng đổi dòng sản phẩm chỉ trong vài tháng.

Nhưng câu hỏi không nằm ở chỗ máy bơm còn chạy hay không, mà ở chỗ ai ký tiếp những cam kết đã gắn với tên ông Huang. Theo SF Standard, ông trực tiếp điều hành hoặc bảo trợ những khoản đầu tư và hợp đồng trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD. Reuters dẫn lời Gil Luria của D.A. Davidson rằng thay ông ngay lập tức sẽ khó, vì NVIDIA không có kế hoạch chuyển giao.

Tiền lệ không cho câu trả lời một chiều. Năm 2018, Intel buộc tổng giám đốc Brian Krzanich rời ghế vì quan hệ với một nhân viên. Theo Yahoo Finance, cổ phiếu Intel sau đó kém chỉ số S&P 500 khoảng 17 điểm trong vòng một năm. McDonald’s sa thải Steve Easterbrook năm 2019 vì lý do tương tự, nhưng cổ phiếu hãng này lại vượt chỉ số trong cùng khoảng thời gian.

Làng AI cũng từng chứng kiến một lần thay người vào năm 2023, khi hội đồng OpenAI sa thải Sam Altman rồi phải đưa ông trở lại sau vài ngày vì nhân viên phản đối. NVIDIA khác ở chỗ hãng không có cổ phiếu hai lớp quyền biểu quyết. Ông Huang chỉ nắm khoảng 3,6% cổ phần, nên quyền quyết định nằm trọn trong tay hội đồng.

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Ba kịch bản cho chiếc ghế tổng giám đốc NVIDIA Mỗi hàng là một hướng hội đồng có thể chọn, kèm người được nhắc tên và hệ quả với các bên phụ thuộc vào NVIDIA Ông Huang ở lại khi điều tra kéo dài Ai cầm lái Ông Huang tiếp tục điều hành, với sự ủng hộ từ một phần nhà đầu tư và Tổng thống Donald Trump Làng AI chịu gì Đơn hàng giữ nguyên, nhưng mọi thương vụ mới phải gánh thêm sức ép từ các nghị sĩ đang đòi ông từ chức Ông Huang rời ghế, có người tạm quyền Ai cầm lái Giới phân tích nhắc tới giám đốc tài chính Colette Kress cho vị trí tạm quyền Làng AI chịu gì Chip vẫn giao đúng hẹn, còn các cam kết đầu tư phải chờ người mới ký lại Hội đồng bổ nhiệm tổng giám đốc chính thức Ai cầm lái Các tên được nhắc gồm Ian Buck, người dựng nền tảng CUDA, và Rene Haas của Arm Làng AI chịu gì Khách hàng lớn có cớ đàm phán lại giá, nhất là khi OpenAI đã ký mua chip của cả AMD và Broadcom Nên theo dõi gì? Nếu đang giữ quỹ chỉ số công nghệ Mỹ thì kiểm tra tỷ trọng NVIDIA trong danh mục trước khi phản ứng theo tin đồn. Nếu cần một tín hiệu chắc chắn thì chờ cuộc gọi kết quả kinh doanh lúc 5 giờ sáng 18/11 giờ Việt Nam. Nếu muốn đo sức chịu đựng của cả làng AI thì theo dõi các thương vụ niêm yết công ty AI trong tháng 11. Nguồn: Forbes, Newsweek, Axios, CNBC. Danh sách ứng viên là suy đoán của giới phân tích, chưa phải thông tin từ NVIDIA

Vụ việc phơi ra một điều lớn hơn đời tư của một người: phần lớn hạ tầng tài chính của nền kinh tế AI đang dựa trên chữ ký của đúng một tổng giám đốc. Biến số quyết định là hội đồng có chọn xong người cầm lái trước cuộc gọi kết quả kinh doanh rạng sáng 18/11 hay không, vì từ OpenAI tới những startup vài chục người đều đang chờ nghe trạm bơm còn giữ lời hứa cũ. Cả làng AI rung lên theo một chiếc ghế, không phải vì máy bơm sắp tắt mà vì một hệ thống dồn mọi chữ ký vào một người vốn vẫn vận hành như vậy.