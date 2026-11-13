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Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến hình ảnh CMND/CCCD, số định danh cá nhân của người dân

| | Kinh tế số

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không tùy tiện chia sẻ hình ảnh CMND/CCCD, số định danh cá nhân cho người lạ hoặc đăng tải công khai lên mạng xã hội.

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến hình ảnh CMND/CCCD, số định danh cá nhân của người dân- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng, sáng 13/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Đồng Nai phát đi cảnh báo về thủ đoạn đánh cắp thông tin cá nhân, làm giả giấy tờ tùy thân để vay tiền, mua hàng trả góp tại các công ty tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường thu thập trái phép thông tin cá nhân bị rò rỉ trên không gian mạng. Sau đó, chúng sử dụng công nghệ cắt ghép ảnh chân dung lên giấy tờ giả mang thông tin của người khác để tạo hồ sơ vay vốn hoặc mua hàng trả góp.

Với những giấy tờ giả này, các đối tượng tiến hành lập hồ sơ, ký hợp đồng vay tiêu dùng hoặc mua hàng trả góp tại một số công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit. Sau khi được giải ngân hoặc nhận hàng, chúng chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn.

Đáng chú ý, người bị đánh cắp thông tin có thể không hề hay biết cho đến khi nhận được thông báo nhắc nợ từ các tổ chức tài chính.

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến hình ảnh CMND/CCCD, số định danh cá nhân của người dân- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng An ninh mạng Công an TP Đồng Nai

Dù không trực tiếp vay tiền hay ký kết hợp đồng, người dân vẫn có nguy cơ bị ghi nhận khoản nợ không phải do mình thực hiện, ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng và khả năng tiếp cận các khoản vay trong tương lai.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Công an xã Tân An xác minh, bắt giữ một đối tượng sử dụng giấy tờ giả để ký hợp đồng mua hàng trả góp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không tùy tiện chia sẻ hình ảnh CMND/CCCD, số định danh cá nhân cho người lạ hoặc đăng tải công khai lên mạng xã hội.

Người dân cũng cần thận trọng khi cung cấp thông tin trên các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cho người khác mượn giấy tờ tùy thân, không tiết lộ mật khẩu, mã OTP ngân hàng và tài khoản tài chính.

Trong trường hợp phát hiện khoản vay hoặc hợp đồng mua hàng trả góp bất thường đứng tên mình, người dân cần lưu giữ tin nhắn, thông báo nhắc nợ và các tài liệu liên quan.

Đồng thời, nhanh chóng liên hệ tổ chức tài chính để yêu cầu kiểm tra, xác minh giao dịch và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Nhật Hạ

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