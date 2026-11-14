Công nghệ 14/11: Facebook xóa trang cá nhân phụ từ tháng 12

Facebook sắp xóa trang cá nhân phụ

Meta sẽ ngừng duy trì tính năng Trang cá nhân phụ (Additional Profiles) trên Facebook từ ngày 14/12. Những hồ sơ thuộc diện này sẽ bị xóa vĩnh viễn sau thời hạn trên, nhưng thay đổi không ảnh hưởng đến tài khoản Facebook độc lập hoặc trang cá nhân chính của người dùng.

Được giới thiệu từ năm 2023, Additional Profiles cho phép mỗi người tạo tối đa bốn trang cá nhân bổ sung trong cùng một tài khoản, với tên, tên người dùng và mạng lưới kết nối riêng.

Meta đã bắt đầu gửi thông báo đến người dùng qua email, thông báo trong ứng dụng và Bảng feed. Trong thời gian chuyển tiếp, các hồ sơ hiện có vẫn hoạt động nhưng không thể tạo thêm trang mới.

Meta không công bố đây là biện pháp trực tiếp nhằm chống lừa đảo. Tuy nhiên, việc thu hẹp số lượng hồ sơ có thể giúp đơn giản hóa công tác quản lý và giám sát.

Người dùng cần tải dữ liệu quan trọng, chuyển quyền quản trị nhóm sang hồ sơ chính và rà soát các kết nối trước thời hạn xóa. Đồng thời, cần cảnh giác với email, tin nhắn giả danh Meta yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP để giữ lại trang phụ.

97% nhân viên Nvidia muốn Jensen Huang trở lại

Một cuộc thăm dò nội bộ do nhân viên Nvidia tổ chức cho thấy hơn 97% người tham gia mong muốn Jensen Huang tiếp tục giữ vị trí CEO. Nhiều nhân viên bày tỏ sự không hài lòng trước quyết định thay đổi nhân sự và kêu gọi hội đồng quản trị xem xét khả năng đưa ông trở lại.

Trước đó, một kỹ sư lâu năm đã gửi ý kiến lên hòm thư góp ý nội bộ, đề nghị hội đồng quản trị cân nhắc tâm tư nhân viên. Bài đăng nhận được hơn 1.600 bình luận, trong đó nhiều ý kiến ủng hộ ông Huang. Một nhân viên khác còn gửi email đến toàn công ty, yêu cầu minh bạch về lý do ông rời đi.

Jensen Huang, 63 tuổi, lãnh đạo Nvidia từ khi công ty thành lập năm 1993. Ngày 8/11, ông thừa nhận hành vi ngoại tình trong email gửi nhân viên. Hội đồng quản trị thông báo ông từ chức vào sáng 12/11, đồng thời bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền và Harvey Jones, cựu CEO Synopsys, làm chủ tịch.

Phonon TTS đưa công nghệ giọng nói AI chạy offline

Phonon TTS là công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động trực tiếp trên thiết bị, không cần kết nối internet.

Được phát triển với sự tham gia của đội ngũ tại Hugging Face, mô hình hướng đến việc duy trì chất lượng giọng nói tự nhiên trong khi giảm đáng kể dung lượng và yêu cầu phần cứng.

Phonon sử dụng kỹ thuật flow matching để xử lý bài toán tối ưu kích thước mô hình. Công nghệ này có hai phiên bản dung lượng 65 MB và 75 MB, hỗ trợ năm ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Người dùng có thể lựa chọn hơn 100 giọng nói tích hợp hoặc tạo âm sắc riêng thông qua Gradium Studio. Mô hình cũng xử lý được các định dạng như số điện thoại, ngày tháng và mã dữ liệu.

Phonon tương thích với trình duyệt web, máy tính cá nhân và máy tính đơn bo. Công nghệ đã được tích hợp vào ứng dụng Node.js và hệ thống GPU trình duyệt thông qua ExecuTorch.

Trong hai tuần đầu, dự án ghi nhận hơn 200.000 lượt tải xuống. Phiên bản tuân thủ giấy phép Apache 2.0 mở ra khả năng thương mại hóa cho doanh nghiệp. Trên Open TTS Leaderboard, Phonon còn dẫn đầu về độ thông minh trong tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.