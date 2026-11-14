Biến động tại Nvidia và dấu hỏi về triển vọng ngành AI

Những xáo trộn tại Nvidia thu hút sự chú ý của giới đầu tư, song các chuyên gia cho rằng nền tảng tài chính và nhu cầu chip vẫn là điểm tựa của công ty.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu những giờ qua vẫn xoay quanh những biến động tại tập đoàn công nghệ Nvidia, sau khi tỷ phú Jensen Huang từ nhiệm toàn bộ các chức vụ gồm Chủ tịch, Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Những diễn biến này đã khiến cổ phiếu Nvidia giảm mạnh vào đầu phiên ngày 12/11, có lúc mất tới 14%, đẩy giá trị vốn hóa rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 tỷ USD. Tuy nhiên, lực mua bắt đáy kỷ lục từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đã kìm hãm đà giảm, giúp cổ phiếu kết phiên với mức giảm 4,34% và hiện đang tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Theo Reuters, riêng trong tuần này, mức sụt giảm vốn hóa của Nvidia lên tới 550 tỷ USD. Còn nếu tính trong 5 tuần kể từ khi chỉ số Nasdaq Composite lập đỉnh gần nhất, Nvidia đã mất gần 1/3 giá trị, tương đương hơn 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Giới đầu tư hiện vẫn thận trọng với những thay đổi, sau khi Giám đốc tài chính Nvidia - bà Colette Kress được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc, còn ông Harvey Jones được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của công ty. Thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý của Nvidia vào ngày 17/11.



Các nhà phân tích cũng đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý về tác động từ những xáo trộn vừa qua tại Nvidia đối với triển vọng công ty, giá cổ phiếu, cũng như làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI.

Ông Ross Gerber - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Công ty Gerber Kawasaki đánh giá: "Phần khó khăn nhất là tách bạch Jensen Huang khỏi Nvidia, bởi trong tâm trí mọi người, ông ấy chính là hiện thân của công ty. Nhưng thực tế là thị trường đang khát chip. Thành thật mà nói, người ta vẫn sẽ mua chip của Nvidia bất kể Jensen còn ở đó hay không. Rất nhiều công ty tốt từng trải qua những cuộc khủng hoảng mang tính sống còn như thế này và họ đều vượt qua được. Tôi kỳ vọng Nvidia cũng sẽ làm được điều đó".

"Tôi cho rằng cổ phiếu Nvidia đang là một cơ hội đầu tư rất hấp dẫn. Hiện cổ phiếu được giao dịch quanh mức 160 - 180 USD, tương đương 6,5 lần lợi nhuận dự báo cho năm 2028 của chúng tôi. Theo tôi, mức giá hiện tại đã phản ánh những tác động tiêu cực từ việc CEO ra đi, thậm chí còn nhiều hơn mức thiệt hại mà chúng tôi dự tính. Tôi cũng theo dõi các thông tin cho thấy Jensen Huang sẽ không đảm nhận một vị trí nào khác tại Nvidia, ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn có khả năng ông sẽ trở lại công ty dưới một hình thức nào đó trong tương lai", ông Antoine Chkaiban - Chuyên gia phân tích hạ tầng công nghệ, Công ty New Street Research cho biết.

Ông Nathaniel Rosenbaum - Trưởng bộ phận Chiến lược Trái phiếu doanh nghiệp Mỹ, Tập đoàn tài chính JPMorgan nhận định: "Rõ ràng Nvidia đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái AI rộng lớn và vụ việc gây ra một số lo ngại. Trong những ngày tới, tôi nghĩ bức tranh sẽ rõ nét hơn nhiều khi họ công bố báo cáo kết quả kinh doanh vào tuần sau. Tuy nhiên, đây vẫn là một công ty có khả năng sinh lời cực kỳ cao, hồ sơ tài chính rất vững mạnh, đòn bẩy tài chính rất thấp và vẫn có thể cung cấp đòn bẩy cho các bên khác để làm bệ đỡ cho toàn hệ thống. Vì vậy, dù đây là một chuỗi sự kiện rất đáng tiếc, tôi không nghĩ nó thực sự làm thay đổi bức tranh tổng thể xoay quanh hệ sinh thái AI".