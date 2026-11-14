Từng tự hào vì trùng tên Jensen Huang, chàng trai trẻ giờ khóc ròng: “Trời ơi, mình sắp bị kéo xuống bùn rồi”!

Người đàn ông trùng tên

Jensen Huang, kỹ sư phần mềm 24 tuổi có cái tên giống hệt với cựu CEO của Nvidia. Khi bê bối của nhà lãnh đạo công nghệ đình đám nổ ra, anh chàng cùng tên đang lo ngại không biết điều gì sẽ xảy đến với mình.

“Ngay từ thời tiểu học, tôi đã biết đến sự tồn tại của Jensen Huang – vị thuyền trưởng của Nvidia. Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức về ông ấy suốt bao năm qua. Khi còn nhỏ, tôi thực sự ngưỡng mộ ông”, Jensen Huang, nhà sáng lập startup trí tuệ nhân tạo Lycana, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore cho biết.

“Lần đầu tiên có người tình cờ nhắc đến cái tên của tôi là vào thời điểm cơn sốt AI bắt đầu nhen nhóm. Hầu hết mọi người đều thốt lên: Ồ! Tên cậu giống hệt ông trùm đó kìa. Hoặc trêu đùa: Này, chia cho tôi ít cổ phiếu Nvidia đi”.

Cái tên này giúp Huang trở nên đặc biệt dễ nhớ. Mỗi khi tham dự một sự kiện kết nối, nếu tình cờ gặp lại ai đó mà mới chỉ chạm mặt đúng một lần trước đây, họ vẫn sẽ nhận ra anh ngay lập tức và reo lên: "Là cậu à! CEO của Nvidia đây rồi!"

Jensen Huang, nhà sáng lập startup trí tuệ nhân tạo Lycana.

Trong hầu hết các buổi phỏng vấn xin việc mà Huang tham gia suốt 4 năm qua, các nhà tuyển dụng đều nói: "À phải rồi, cậu là CEO của Nvidia."

“Tôi nghĩ điều đó đã mang lại cho mình một lợi thế nhất định trên con đường tìm việc. Tôi tin rằng nếu người khác có thể nhớ tên bạn, đó đã là một bước đệm cực kỳ thuận lợi”, Huang trẻ tuổi nói.

“Khi tôi đi phỏng vấn tại các công ty AI, một số người thậm chí còn đùa: "Cậu có dư chiếc GPU nào không đấy?"

CEO Nvidia từ chức và nguy cơ lớn

Thế nhưng, khi Jensen Huang của Nvidia từ chức, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong “phiên bản trẻ hơn” là: Trời đất ơi, cái tên của mình sắp bị kéo xuống bùn đen rồi.

“Khi thông tin về vụ ngoại tình đầu tiên nổ ra, tôi đã thốt lên: Trời ạ, điên rồ thật. Đến khi vụ thứ hai bị phanh phui, tôi chỉ biết câm nín: Mình thậm chí còn chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa”, Huang cho hay.

“Sự tôn trọng của tôi dành cho ông ấy chắc chắn đã sụt giảm. Tôi vẫn công nhận những thành tựu do ông ấy tạo ra và cho rằng chúng mang tầm nhìn vĩ đại, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông ấy được cấp "kim bài miễn tử" để làm những chuyện như thế. Thành công không thể biện minh cho hành vi sai trái”.

Bạn bè Huang cứ gặp là lại trêu chọc: "Này, cậu đang làm gì với cổ phiếu của tôi thế?" hay "Lần này thì là bao nhiêu cô đây?". Dù những câu đùa đó chẳng vui vẻ gì, nhưng anh không để bụng.

“Tôi không chắc điều này có tốt cho hình ảnh cá nhân của mình hay không, bởi một nhà tuyển dụng nào đó trong tương lai hoàn toàn có thể nhìn vào những thứ này”, anh băn khoăn.

Rắc rối thực sự nảy sinh khi nhiều người nhầm tưởng Huang chính là CEO của Nvidia. Bạn bè đã gửi cho anh hàng loạt bài đăng trên Reddit cũng như nền tảng mạng xã hội Trung Quốc RedNote (Xiaohongshu).

Có người đã chụp màn hình bài viết trên LinkedIn của Huang rồi dùng nó để bàn tán về Nvidia trên mạng xã hội Trung Quốc. Những người hoàn toàn không quen biết đang kéo anh vào tâm điểm của các cuộc thảo luận.

“Về mặt cá nhân, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến mức đó. Hầu hết các nhà tuyển dụng đều đánh giá tôi dựa trên tính cách hoặc năng lực thực sự. Chỉ cầu mong rằng không yếu tố nào trong số đó bị vạ lây chỉ vì cái tên của tôi”, Huang kỳ vọng.

Ngược lại, những dự án mà anh đang xây dựng lại đang nhận được nhiều sự chú ý hơn bao giờ hết. Trang web của Huang ghi nhận lượng truy cập tăng vọt thêm 5.000 lượt xem từ những người tò mò tìm đến sau vụ việc này.

Thậm chí, một vài người đã quyết định mua gói đăng ký trả phí. Anh cũng vừa nộp hồ sơ tham gia Y Combinator cùng một số vườn ươm khởi nghiệp khác thuộc các quỹ đầu tư mạo hiểm”.

“Quan điểm cá nhân của tôi là một số nhà đầu tư mạo hiểm thường lựa chọn rót vốn dựa trên khả năng tự tiếp thị bản thân của các nhà sáng lập. Nếu sự trùng hợp oái oăm này là thứ giúp họ chú ý đến tôi, thì tôi hoàn toàn đón nhận”, Huang nói.