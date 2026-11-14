Điều gì xảy ra nếu siêu bão Mặt Trời năm 1859 tái diễn?

Bão Mặt Trời là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời giải phóng những đợt năng lượng và vật chất khổng lồ vào không gian, thường liên quan đến các vụ bùng phát bức xạ Mặt Trời (solar flare) và phun trào khối lượng nhật hoa (CME). Khi những dòng hạt mang điện và từ trường này hướng về Trái Đất, chúng có thể tương tác với từ quyển, gây ra các cơn bão địa từ với cường độ khác nhau.

Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào cường độ, hướng di chuyển và tốc độ của dòng vật chất phóng ra. Những cơn bão mạnh có thể làm gián đoạn hệ thống định vị GPS, liên lạc vô tuyến, vệ tinh và các hoạt động hàng không. Đặc biệt, dòng điện cảm ứng do biến động từ trường có khả năng xâm nhập vào mạng lưới điện trên mặt đất, gây quá tải máy biến áp và thậm chí dẫn đến mất điện trên diện rộng.

Mô phỏng một vụ phun trào khối lượng nhật hoa (CME) từ Mặt Trời tương tác với từ quyển Trái Đất. Ảnh: NASA.

Một trong những sự kiện đáng sợ nhất từng được ghi nhận là bão Mặt Trời Carrington năm 1859. Khi đó, cực quang xuất hiện ở những khu vực rất xa vùng cực, thậm chí được quan sát tại vùng Caribe. Hệ thống điện báo ở châu Âu và Bắc Mỹ bị gián đoạn, một số thiết bị phát sinh tia lửa và gây cháy. Nếu một sự kiện tương tự xảy ra ngày nay, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều do xã hội phụ thuộc sâu sắc vào điện, internet và vệ tinh.

Năm 1989, một cơn bão địa từ mạnh đã khiến hệ thống điện tại tỉnh Quebec (Canada) sụp đổ, làm khoảng 6 triệu người mất điện trong gần 9 giờ. Sự kiện này cho thấy bão Mặt Trời không phải mối nguy hiểm chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Tuy nhiên, bão Mặt Trời không trực tiếp thiêu đốt hay chiếu xạ con người trên mặt đất như nhiều người vẫn hình dung. Từ trường và khí quyển Trái Đất tạo thành lá chắn tự nhiên, bảo vệ phần lớn sự sống. Nguy cơ phơi nhiễm bức xạ chủ yếu đáng quan tâm đối với phi hành gia và những chuyến bay ở độ cao lớn, đặc biệt trên các tuyến đường gần vùng cực.

Các nhà khoa học hiện theo dõi hoạt động Mặt Trời liên tục bằng vệ tinh và hệ thống quan sát không gian. Những cảnh báo sớm giúp đơn vị vận hành lưới điện, vệ tinh và hàng không có thời gian triển khai biện pháp ứng phó. Dù không thể ngăn chặn bão Mặt Trời, nhân loại có thể giảm thiểu thiệt hại bằng cách chuẩn bị tốt hơn trước một trong những hiện tượng tự nhiên mạnh mẽ nhất của vũ trụ.