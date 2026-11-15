Từ năm 2026, một nhóm gia đình có thể nhận trợ cấp hằng tháng dù người thân chưa đóng đủ 15 năm BHXH

Từ năm 2026, một số gia đình có người thân qua đời dù chưa đóng đủ 15 năm BHXH vẫn có cơ hội nhận trợ cấp hằng tháng nếu đáp ứng những điều kiện đặc biệt theo quy định.

Câu 1: Thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa bao nhiêu tháng thì thân nhân được đóng bù một lần để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng?

A. Còn thiếu tối đa 3 tháng

B. Còn thiếu tối đa 6 tháng ✔

C. Còn thiếu tối đa 9 tháng

D. Còn thiếu tối đa 12 tháng

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 12/2025/TT-BNV, người tham gia hoặc bảo lưu BHXH bắt buộc qua đời khi còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ 15 năm thì thân nhân được đóng bù một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất. Sau khi hoàn thành đóng bổ sung, gia đình có thân nhân đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Đáp án đúng là: B. Còn thiếu tối đa 6 tháng

Câu 2: Mức đóng bổ sung cho mỗi tháng BHXH còn thiếu được tính bằng tỷ lệ bao nhiêu phần trăm tiền lương đóng BHXH?

A. Bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

B. Bằng 14% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

C. Bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH ✔

D. Bằng 25% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 12/2025/TT-BNV, mức đóng cho mỗi tháng còn thiếu bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH trước khi qua đời (hoặc trước khi nghỉ việc nếu đang bảo lưu). Nếu thân nhân không đóng bù, chế độ được giải quyết theo trợ cấp tuất một lần.

Đáp án đúng là: C. Bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Theo Luật BHXH 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thân nhân của người lao động qua đời có thể được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nếu người lao động đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và đáp ứng các điều kiện liên quan. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu 3: Trường hợp nào người lao động chưa đóng đủ 15 năm BHXH qua đời mà thân nhân vẫn hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà KHÔNG cần đóng bù?

A. Qua đời do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp ✔

B. Mới tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 10 năm

C. Đã nghỉ việc và bảo lưu quá trình đóng đủ 12 năm

D. Qua đời do ốm đau thông thường khi đóng được 13 năm

Giải thích:

Theo Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thân nhân vẫn được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng dù người lao động chưa đóng đủ 15 năm BHXH nếu người đó qua đời do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng từ 61% trở lên.

Đáp án đúng là: A. Qua đời do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

Câu 4: Với mức tham chiếu từ 1/7/2026 là 2.530.000 đồng, mức trợ cấp tuất hằng tháng cho mỗi thân nhân đủ điều kiện là bao nhiêu?

A. 1.080.000 đồng hoặc 1.518.000 đồng (nếu không người nuôi dưỡng)

B. 1.265.000 đồng hoặc 1.771.000 đồng (nếu không người nuôi dưỡng) ✔

C. 1.518.000 đồng hoặc 2.024.000 đồng (nếu không người nuôi dưỡng)

D. 1.771.000 đồng hoặc 2.530.000 đồng (nếu không người nuôi dưỡng)

Giải thích:

Theo Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp tuất bằng 50% mức tham chiếu (1.265.000 đồng/tháng) hoặc 70% mức tham chiếu (1.771.000 đồng/tháng) nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, áp dụng tối đa cho 4 thân nhân.

Đáp án đúng là: B. 1.265.000 đồng hoặc 1.771.000 đồng (nếu không người nuôi dưỡng)

Câu 5: Thời hạn tối đa thân nhân nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH là bao lâu?

A. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày người lao động qua đời

B. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày người lao động qua đời

C. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày người lao động qua đời

D. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày người lao động qua đời ✔

Giải thích:

Theo Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thân nhân của người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH qua đời phải nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH trong vòng 90 ngày kể từ ngày người đó mất; thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc.

Đáp án đúng là: D. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày người lao động qua đời



