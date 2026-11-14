Từ năm 2026, một nhóm người lao động có thể nhận trợ cấp hơn 11 triệu đồng: Điều kiện là gì?

Trong năm 2026, một số người lao động có thể nhận trợ cấp hơn 11 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu gặp rủi ro trong công việc và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Câu 1: Nhóm người lao động nào thuộc diện áp dụng chính sách trợ cấp hơn 11 triệu đồng từ năm 2026?

A. Người làm việc có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp

B. Người làm việc tự do không hợp đồng có tham gia bảo hiểm tai nạn tự nguyện ✔

C. Toàn bộ lao động thuộc hộ nghèo bị tai nạn giao thông ngoài giờ làm việc

D. Cán bộ, công chức đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại địa phương

Giải thích:

Theo Nghị định 143/2024/NĐ-CP, chính sách này dành cho người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do như thợ xây, thợ sửa chữa, kinh doanh nhỏ lẻ) có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Khi xảy ra tai nạn gắn liền với công việc đã đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện pháp luật, người lao động sẽ được chi trả trợ cấp một lần.

Đáp án đúng là: B. Người làm việc tự do không hợp đồng có tham gia bảo hiểm tai nạn tự nguyện

Câu 2: Ngưỡng suy giảm khả năng lao động tối thiểu để người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng trợ cấp là bao nhiêu?

A. Từ đủ 5% trở lên ✔

B. Từ đủ 15% trở lên

C. Từ đủ 21% trở lên

D. Từ đủ 31% trở lên

Giải thích:

Theo Điều 5 và Điều 7 Nghị định 143/2024/NĐ-CP, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 100% do tai nạn lao động (không thuộc trường hợp loại trừ) sẽ được nhận trợ cấp một lần. Với mức lương tối thiểu vùng IV năm 2026 là 3,7 triệu đồng/tháng, mức hưởng cho tỷ lệ suy giảm 5% là 3 × 3,7 triệu = 11,1 triệu đồng (chưa tính khoản cộng thêm theo số năm đóng).

Đáp án đúng là: A. Từ đủ 5% trở lên

Nghị định 143/2024/NĐ-CP quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và tiếp tục được áp dụng trong năm 2026. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện năm 2026 được tính dựa trên căn cứ nào?

A. Mức lương tối thiểu vùng nơi người lao động trực tiếp làm việc

B. Mức lương cơ sở chung áp dụng đối với cán bộ, công chức nhà nước

C. Mức lương tối thiểu tháng vùng IV (3.700.000 đồng) áp dụng chung cả nước ✔

D. Mức thu nhập thực tế hằng tháng do người lao động tự kê khai

Giải thích:

Theo Điều 7 Nghị định 143/2024/NĐ-CP và Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng vùng IV (3,7 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1/2026) được dùng làm căn cứ thống nhất để tính mức đóng và mức hưởng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên toàn quốc, không phân biệt người lao động thực tế đang làm việc tại vùng I, II, III hay IV.

Đáp án đúng là: C. Mức lương tối thiểu tháng vùng IV (3.700.000 đồng) áp dụng chung cả nước

Câu 4: Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện 12 tháng trong năm 2026 (trước khi tính hỗ trợ của Nhà nước) là bao nhiêu?

A. 222.000 đồng

B. 399.600 đồng

C. 444.000 đồng ✔

D. 555.000 đồng

Giải thích:

Theo Điều 11 Nghị định 143/2024/NĐ-CP, mức đóng 12 tháng bằng 12% mức lương tối thiểu tháng vùng IV (3,7 triệu đồng × 12% = 444.000 đồng). Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng ở mức 30% cho người thuộc hộ nghèo nông thôn, 25% cho hộ cận nghèo nông thôn và 10% cho các đối tượng lao động khác (giảm số tiền thực đóng còn 399.600 đồng/năm).

Đáp án đúng là: C. 444.000 đồng

Câu 5: Thời hạn tối đa người lao động phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp kể từ ngày nhận biên bản giám định y khoa là bao lâu?

A. Trong vòng 15 ngày

B. Trong vòng 30 ngày ✔

C. Trong vòng 60 ngày

D. Trong vòng 90 ngày

Giải thích:

Theo Điều 23 Nghị định 143/2024/NĐ-CP, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa, người lao động phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp đến cơ quan BHXH nơi đăng ký tham gia. Riêng trường hợp người lao động tử vong do tai nạn lao động, thời hạn nộp hồ sơ của thân nhân là 90 ngày kể từ ngày người lao động chết.

Đáp án đúng là: B. Trong vòng 30 ngày