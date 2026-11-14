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Thông báo quan trọng đến tất cả người dân khi mua bán xe

| | Sống

Thông báo quan trọng đến tất cả người dân khi mua bán xe

Công an phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán xe trên không gian mạng.

Theo lực lượng chức năng, thủ đoạn phổ biến là đăng tin rao bán ô tô, xe máy đời mới, xe thanh lý hoặc xe cầm cố với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thị trường. Để tạo lòng tin, chúng thường đưa ra những lý do như cần tiền gấp, cần bán xe nhanh hoặc thanh lý tài sản.

Đáng chú ý, hình ảnh và video phương tiện được sử dụng trong các bài đăng có thể là sản phẩm đánh cắp từ những nguồn khác hoặc được chỉnh sửa bằng công nghệ AI. Một số đối tượng còn làm giả giấy đăng ký xe, biển số, căn cước công dân và các giấy tờ liên quan nhằm tạo vỏ bọc như một người bán có đầy đủ thông tin pháp lý.

Sau khi tiếp cận được người mua, các đối tượng thường thúc giục chuyển tiền đặt cọc để giữ xe, với số tiền dao động từ 20-50% giá trị phương tiện. Thậm chí, chúng còn yêu cầu người mua gửi căn cước công dân với lý do làm thủ tục đăng ký, bấm biển. Khi đã nhận được tiền cọc, kẻ gian tiếp tục viện dẫn nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền như phí vận chuyển, phí làm hồ sơ, phí hải quan... Sau khi chiếm đoạt được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc và biến mất.

Thông báo quan trọng đến tất cả người dân khi mua bán xe cũ - Ảnh 1.

Trước tình trạng trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời chào bán xe có giá rẻ bất thường so với thị trường. Những giao dịch có mức chênh lệch quá lớn thường tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đặc biệt khi người bán liên tục thúc giục người mua nhanh chóng chuyển tiền.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp kiểm tra phương tiện và xác minh rõ ràng nguồn gốc, tình trạng pháp lý của xe. Khi có nhu cầu mua bán, cần gặp trực tiếp người bán để xem xe, đối chiếu giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định, số khung, số máy; đồng thời thực hiện hợp đồng mua bán, công chứng và thủ tục sang tên theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, người mua cần chủ động xác minh thông tin showroom, đại lý hoặc tài khoản mạng xã hội của người bán thông qua các kênh chính thống. Không cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân hoặc chuyển thêm các khoản phí không rõ ràng theo yêu cầu của người bán.

Theo Công an thành phố Hải Phòng

Theo Kim Linh

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
người bán

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