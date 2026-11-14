Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung người đầu tiên rung được Chuông Vàng trong chương trình Rung Chuông Vàng

| | Sống

Đây là cái tên đầu tiên chinh phục trọn vẹn 30 câu hỏi của Rung Chuông Vàng, khép lại chuỗi 50 số phát sóng chưa có người rung được chiếc chuông chiến thắng.

Rung Chuông Vàng là gameshow kiến thức dành cho sinh viên đại học, do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng từ năm 2006. Mỗi chương trình có 100 sinh viên đến từ một trường đại học cùng tham gia, lần lượt trả lời 30 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Người chơi phải ghi đáp án lên bảng trong thời gian quy định; nếu trả lời sai, thí sinh sẽ bị loại khỏi sàn thi đấu. Những người còn lại tiếp tục tranh tài cho đến khi chỉ còn một người hoặc tất cả cùng bị loại. Thí sinh vượt qua câu hỏi thứ 30 và rung được chuông vàng sẽ giành phần thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng.

Ngày 5/5/2007, trong buổi ghi hình Rung Chuông Vàng tại Đại học Y Dược TP.HCM, Nguyễn Thái Huy đã vượt qua câu hỏi thứ 30, giành trọn phần thưởng 30 triệu đồng. Đây là sinh viên đầu tiên làm được điều này kể từ khi chương trình bắt đầu lên sóng vào tháng 9/2006.

Chân dung người đầu tiên rung được Chuông Vàng trong chương trình Rung Chuông Vàng- Ảnh 1.

Ngày 5/5/2007, trong buổi ghi hình Rung Chuông Vàng tại Đại học Y Dược TP.HCM, Nguyễn Thái Huy đã vượt qua câu hỏi thứ 30, giành trọn phần thưởng 30 triệu đồng

Trước đó, đã có 4 sinh viên từng vượt qua 29 câu hỏi nhưng đều dừng lại ở thử thách cuối cùng. Những người chơi này đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM, Đại học An ninh nhân dân và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong số 50 trường từng tham gia chương trình, phần lớn thí sinh thường dừng bước ở khoảng câu 22-23. Vì thế, chiến thắng của Nguyễn Thái Huy trở thành dấu mốc đặc biệt đối với sân chơi kiến thức dành cho sinh viên thời điểm đó.

Sinh năm 1986, Nguyễn Thái Huy từng theo học tại Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong ba năm học tại đây, anh liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, khi học lớp 12, Huy giành giải học sinh giỏi toàn quốc môn Sinh học. Sau khi tốt nghiệp THPT, nam sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược TP.HCM và theo học Khoa Dược.

Điều thú vị là trước đó, Huy từng tham gia Rồng Vàng, một gameshow kiến thức tổng hợp do Đài Truyền hình TP.HCM phát sóng. Ở lần thử sức này, anh chỉ trả lời đúng 7/15 câu hỏi. Sự khác biệt giữa hai kết quả khiến chính Thái Huy cũng không đặt nặng việc chiến thắng tại Rung Chuông Vàng như một thành tích hoàn toàn đến từ năng lực cá nhân.

Chân dung người đầu tiên rung được Chuông Vàng trong chương trình Rung Chuông Vàng- Ảnh 2.

Sau khi tốt nghiệp THPT, nam sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược TP.HCM và theo học Khoa Dược

Khi đó, bạn học cùng lớp nhận xét Huy là sinh viên hiền lành, hòa đồng, có vốn kiến thức tốt và tự tin vào những gì mình biết. Bản thân anh cũng cho rằng kiến thức là yếu tố quan trọng giúp người chơi đi đến câu hỏi cuối cùng, dù trong quá trình thi vẫn có những thời điểm cần nhờ đến sự trợ giúp của thầy cô và bạn bè.

Chia sẻ về cách tích lũy kiến thức tại thời điểm đó, Thái Huy cho biết từ nhỏ anh đã yêu thích đọc sách lịch sử và những cuốn viết về danh nhân văn hóa Việt Nam cũng như thế giới. Bên cạnh việc học trên lớp, anh thường xuyên đọc sách báo, xem truyền hình và truy cập Internet vào buổi tối để cập nhật thông tin. Những gameshow kiến thức cũng là chương trình anh yêu thích, bởi đây là cách để hệ thống và bổ sung hiểu biết về nhiều lĩnh vực.

Sau dấu mốc tại Rung Chuông Vàng năm 2007, thông tin về Nguyễn Thái Huy không còn xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Những bài viết được đăng tải chỉ chủ yếu tập trung vào chiến thắng đặc biệt của nam sinh viên 21 tuổi cùng bí quyết học tập và tích lũy kiến thức.

Tổng hợp 

Theo Nhật Linh

suckhoe24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trần Thị Lắm chuyển khoản 13.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Tâm cùng quê An Giang: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Trần Thị Lắm chuyển khoản 13.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Tâm cùng quê An Giang: Công an rà soát, xác minh giao dịch Nổi bật

Việt Nam đang dùng cỗ máy nặng 33 tấn từ nhà sản xuất thuộc Top 5 thế giới, hàn 300 m đường ray/ngày trên tuyến tàu điện quan trọng bậc nhất: Nhanh gấp 3–4 lần cách cũ, điều khiển 2 chế độ

Việt Nam đang dùng cỗ máy nặng 33 tấn từ nhà sản xuất thuộc Top 5 thế giới, hàn 300 m đường ray/ngày trên tuyến tàu điện quan trọng bậc nhất: Nhanh gấp 3–4 lần cách cũ, điều khiển 2 chế độ Nổi bật

Ai đang giữ chiếc Samsung Galaxy S25 Ultra màu Titanium Gray này, liên hệ ngay Công an TP.HCM

Ai đang giữ chiếc Samsung Galaxy S25 Ultra màu Titanium Gray này, liên hệ ngay Công an TP.HCM

06:00 , 14/11/2026
Vì sao nên đặt 1 chiếc thìa inox trên bệ cửa sổ vào mùa đông? Lý do ít ai ngờ tới

Vì sao nên đặt 1 chiếc thìa inox trên bệ cửa sổ vào mùa đông? Lý do ít ai ngờ tới

05:38 , 14/11/2026
Việt Nam có ngôi làng gần 1.000 năm tuổi vừa được thế giới công nhận: Tọa lạc tại địa phương đạt giá trị sản xuất gần 7.000 tỷ đồng/năm, quy tụ 20 nghệ nhân, hàng nghìn thợ lành nghề, hàng hóa vươn tới nhiều quốc gia

Việt Nam có ngôi làng gần 1.000 năm tuổi vừa được thế giới công nhận: Tọa lạc tại địa phương đạt giá trị sản xuất gần 7.000 tỷ đồng/năm, quy tụ 20 nghệ nhân, hàng nghìn thợ lành nghề, hàng hóa vươn tới nhiều quốc gia

00:15 , 14/11/2026
Việt Nam sắp có siêu dự án cao tốc hơn 63.000 tỷ đồng: Dài gần 180 km, phải vượt địa hình hiểm trở chênh lệch độ cao tới 1.000 m giữa núi rừng Tây Bắc

Việt Nam sắp có siêu dự án cao tốc hơn 63.000 tỷ đồng: Dài gần 180 km, phải vượt địa hình hiểm trở chênh lệch độ cao tới 1.000 m giữa núi rừng Tây Bắc

00:10 , 14/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên