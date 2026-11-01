Việt Nam sắp có siêu dự án cao tốc hơn 63.000 tỷ đồng: Dài gần 180 km, phải vượt địa hình hiểm trở chênh lệch độ cao tới 1.000 m giữa núi rừng Tây Bắc

Những cung đường uốn lượn qua các sườn núi, những đoạn đèo liên tiếp và địa hình bị chia cắt bởi thung lũng từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc của giao thông vùng Tây Bắc. Đối với người dân địa phương, việc di chuyển giữa các khu vực không đơn thuần được tính bằng số kilomet, mà còn phụ thuộc vào điều kiện đường sá, thời tiết và địa hình.

Giữa vùng núi hiểm trở này, một dự án cao tốc quy mô lớn đang được nghiên cứu triển khai, với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở chiều dài tuyến đường mà còn ở độ chênh lệch địa hình lên tới 1.000 m, đặt ra những thách thức lớn cho quá trình xây dựng.

Gần 180 km xuyên núi rừng, chênh lệch độ cao tới 1.000 m

Công trình được nhắc tới là dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La. Ngày 11/11/2026, Bộ Xây dựng đã có báo cáo Chính phủ về đề án chủ trương đầu tư dự án, đồng thời đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm tính khả thi và đẩy nhanh tiến độ.

Theo phương án được nghiên cứu, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 179,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương. Trong đó, nhu cầu vốn dự kiến cho giai đoạn 2026–2030 khoảng 43.812 tỷ đồng.

Điểm đầu của tuyến giao với Quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La, kết nối với điểm cuối của dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đang triển khai. Điểm cuối nằm tại khu vực xã Mường Bám, ranh giới Sơn La – Điện Biên, nơi tuyến dự kiến kết nối với dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang.

Theo quy mô nghiên cứu, tuyến được đầu tư với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với những tuyến cao tốc lân cận, công trình được kỳ vọng tạo nên trục giao thông quan trọng xuyên qua khu vực miền núi Tây Bắc.

Dự án cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên được kỳ vọng mở thêm trục giao thông quan trọng giữa núi rừng Tây Bắc (Ảnh Báo Chính phủ)

Tuy nhiên, đây không phải một dự án có điều kiện thi công thuận lợi. Kết quả khảo sát, thiết kế sơ bộ cho thấy tuyến đi qua địa hình đặc biệt phức tạp, với mức chênh lệch cao độ giữa các khu vực lên tới khoảng 1.000 m.

Sự khác biệt lớn về độ cao khiến việc lựa chọn hướng tuyến, bố trí các công trình và tổ chức thi công trở nên khó khăn hơn. Không chỉ phải tính toán độ dốc và bán kính đường cong để phương tiện lưu thông an toàn, các đơn vị thực hiện còn phải giải quyết bài toán tiếp cận công trường tại những nơi đường vận chuyển vật liệu, máy móc còn hạn chế. Đối với một dự án kéo dài gần 180 km, việc đưa thiết bị đến các vị trí thi công nằm sâu trong khu vực đồi núi có thể đòi hỏi xây dựng thêm những tuyến đường công vụ, bố trí bãi tập kết vật liệu và tổ chức nhiều mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế.

Đây cũng là lý do phương án đầu tư đang được nghiên cứu chia thành 4 đoạn tuyến. Mỗi đoạn tiếp tục được tổ chức thành các dự án thành phần liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng, nhằm tạo điều kiện triển khai theo từng khu vực.

Dự kiến hoàn thành năm 2030, đề xuất cơ chế đặc biệt để vượt núi mở đường

Không chỉ đối mặt với địa hình hiểm trở, tuyến cao tốc còn phải giải quyết bài toán về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện. Với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng, đây là một dự án hạ tầng có quy mô vốn lớn tại khu vực miền núi phía Bắc. Việc triển khai cần phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị, đồng thời bảo đảm khả năng bố trí nguồn lực trong những năm tới.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Xây dựng đã đề xuất 5 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt. Trong đó có các nội dung liên quan đến thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, công tác tái định cư, lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh quy hoạch và bố trí khu vực phục vụ thi công.

Một trong những đề xuất là cho phép triển khai xây dựng khu tái định cư trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Cơ chế này được kỳ vọng giúp chuẩn bị sớm điều kiện ổn định nơi ở cho người dân thuộc diện bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, dự án cũng được đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu theo quy định pháp luật, nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện trong trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đối với các công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên cần di dời, phương án được đưa ra là giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thực hiện các tiểu dự án liên quan.

Những cung đường giữa núi rừng Tây Bắc được kỳ vọng sẽ kết nối thuận tiện hơn khi dự án cao tốc hoàn thành (Ảnh Báo Chính phủ)

Theo kế hoạch dự kiến, dự án sẽ được triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công trong năm 2027 nếu được cấp có thẩm quyền thông qua. Công trình hướng tới cơ bản hoàn thành vào năm 2030, bảo đảm điều kiện thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác trong năm 2031.

Mở thêm hành trình khám phá Mộc Châu, tạo cơ hội mới cho du lịch và vận chuyển nông sản Tây Bắc

Đằng sau bài toán xây dựng một tuyến cao tốc xuyên núi là kỳ vọng thay đổi việc đi lại, giao thương và phát triển du lịch tại nhiều địa phương vùng Tây Bắc.

Trong những năm gần đây, Mộc Châu đã trở thành điểm đến quen thuộc với du khách yêu thích thiên nhiên và trải nghiệm vùng cao. Những đồi chè trải dài, vườn mận, thung lũng hoa cùng khí hậu mát mẻ tạo nên sức hút riêng của cao nguyên này. Tuy nhiên, hành trình khám phá Tây Bắc không chỉ dừng lại ở Mộc Châu. Du khách còn có thể tiếp tục đến các điểm tham quan tại Sơn La, tìm hiểu văn hóa bản địa, thưởng thức đặc sản vùng cao hoặc di chuyển xa hơn về phía Điện Biên.

Với mạng lưới đường bộ hiện hữu, những chuyến đi qua nhiều địa điểm thường cần tính toán khá kỹ thời gian di chuyển. Địa hình đồi núi cùng những đoạn đường quanh co khiến hành trình có thể kéo dài, đặc biệt với các gia đình tự lái ô tô hoặc đoàn khách du lịch đông người. Khi tuyến cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên được hình thành và kết nối với cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, khả năng tiếp cận các điểm đến vùng Tây Bắc được kỳ vọng thuận tiện hơn.

Điều này cũng có thể tạo thêm cơ hội cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển và hoạt động du lịch cộng đồng. Khi khả năng đi lại được cải thiện, các điểm đến nằm dọc tuyến có điều kiện tiếp cận thêm nguồn khách và phát triển những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng của địa phương.

Khi mạng lưới cao tốc Tây Bắc được hoàn thiện, hành trình khám phá Mộc Châu, Sơn La và Điện Biên được kỳ vọng trở nên thuận tiện hơn (Ảnh Traveloka)

Không chỉ phục vụ du lịch, tuyến cao tốc còn mang ý nghĩa đối với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân vùng núi. Sơn La là địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp như xoài, nhãn, mận, chè và các loại rau quả đặc trưng. Với những mặt hàng cần vận chuyển nhanh để giữ chất lượng, điều kiện giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng sản xuất với các trung tâm tiêu thụ.

Khi hạ tầng đường bộ được cải thiện, việc đưa nông sản từ các vùng trồng đến thị trường lớn có thể thuận lợi hơn, góp phần giảm áp lực vận chuyển và tăng khả năng tiếp cận các hệ thống phân phối.

Đối với doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu nông sản, một tuyến giao thông có năng lực vận tải tốt hơn cũng có thể hỗ trợ việc tổ chức logistics, đưa hàng hóa đến các trung tâm kho vận và thị trường tiêu thụ.

Tuyến cao tốc mới được kỳ vọng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, kết nối vùng trồng với các thị trường tiêu thụ lớn (Ảnh Báo Sơn La)

Đặc biệt, tuyến cao tốc còn nằm trong định hướng tăng cường kết nối quốc tế qua các cửa khẩu như Tây Trang, Chiềng Khương và Lóng Sập, qua đó hỗ trợ giao thương tại khu vực biên giới.

Ở góc độ đời sống, lợi ích tiềm năng còn nằm ở nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân. Việc di chuyển giữa các khu vực để học tập, khám chữa bệnh, làm việc hoặc thăm thân có thể thuận tiện hơn khi mạng lưới giao thông liên vùng được hoàn thiện.

Tất nhiên, những lợi ích về thời gian, chi phí vận tải hay lượng khách du lịch vẫn cần được đánh giá cụ thể khi dự án được triển khai và đưa vào khai thác. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng, khả năng kết nối với các tuyến đường khác và sự phát triển đồng bộ của hạ tầng dịch vụ.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ