Thời điểm tính hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi

Bà Sùng Vệ (Sơn La) công tác trong ngành giáo dục 15 năm. Bà nhận con nuôi, cháu sinh ngày 27/7/2026. Sau khi có giấy chứng sinh, bà làm thủ tục nhận con nuôi tại UBND xã. Xã hẹn 1 tháng sau (28/8/2026) lấy giấy chứng nhận.

Khi bà Vệ nộp giấy chứng nhận cho nhà trường, thì được cho biết, bà chỉ được hưởng trợ cấp thai sản 5 tháng, tính từ ngày có giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Bà Vệ hỏi, như vậy có đúng không? Trường hợp của bà được giải quyết như thế nào cho hợp lý?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo khoản 2 Điều 50 Luật BHXH năm 2024, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi để được hưởng chế độ thai sản.

Khoản 1 Điều 56 Luật BHXH năm 2024 quy định người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản kể từ ngày giao nhận con nuôi cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Khoản 4 Điều 61 Luật BHXH năm 2024 quy định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bao gồm: Bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi và biên bản giao nhận con.

Căn cứ các quy định nêu trên, người lao động khi nhận nuôi con nuôi được hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con tính từ ngày giao nhận con (được xác nhận trên Biên bản giao nhận con) cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Do bà không cung cấp ngày giao nhận con nên BHXH Việt Nam không có căn cứ trả lời cụ thể đối với bà. BHXH Việt Nam cung cấp các quy định của pháp luật nêu trên để bà nắm được và đối chiếu, xác định quyền lợi hưởng chế độ BHXH của mình hoặc bà có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH.