Quốc hội thông qua mốc hoàn thành đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe

Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết 38/2004 và Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua chiều 13/11 với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi đại biểu bấm nút. (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố liên quan thực hiện các nhiệm vụ để kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe vào năm 2027.

Chính phủ phải chỉ đạo hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và quyết toán các dự án thành phần còn lại; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ giải quyết các tồn tại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng dự án.

Bên cạnh đó, nghiên cứu kết hợp đầu tư hoàn thiện hệ thống đường gom, hầm chui, đường kết nối dân sinh và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân (nhất là đồng bào dân tộc thiểu số) với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, hạch toán rõ từng nguồn vốn, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Nhiệm vụ của Chính phủ còn có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ dứt điểm vướng mắc tại một số dự án BOT trên đường Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Quốc hội cũng lưu ý cân đối, bố trí nguồn lực cho công tác duy tu, bảo trì nhằm bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao độ bền vững của công trình.

“ Tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ hành lang an toàn giao thông đường bộ và quỹ đất đã cắm mốc lộ giới để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông sau này. Rà soát, cân đối bố trí và huy động nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai các đoạn đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt ”, Nghị quyết nêu rõ.

Tại Nghị quyết mới được thông qua, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của Nhân dân cả nước trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường hoàn thành mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương khu vực phía Tây Tổ quốc; đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước.



