Ngay tháng này, hàng nghìn hộ gia đình, người dân tại tỉnh duy nhất có ba mặt giáp biển ở Việt Nam đón tin vui

Trong đó, một trong những Nghị quyết đáng chú ý vừa được HĐND tỉnh Cà Mau thông qua liên quan đến chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, đáp ứng điều kiện theo quy định được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

Để nhận mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, người dân cần đáp ứng đồng thời các điều kiện: nhà ở nơi lắp đặt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình; hệ thống điện mặt trời có tổng công suất định mức từ 3kWp trở lên và có hệ thống lưu trữ điện.

Hệ thống điện mặt trời đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sẽ không được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Chính sách này không áp dụng hồi tố đối với các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày nghị quyết có hiệu lực.

Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện chính sách này do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 23/11/2026.

Theo quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, công suất điện mặt trời mái nhà tăng thêm của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025 - 2030 là 117 MW.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh có tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà tương đối lớn. Số giờ nắng trung bình ở tỉnh khoảng 2.200 - 2.700 giờ/năm, cường độ bức xạ mặt trời trên 4,8 kWh/m2/ngày. Diện tích mái nhà tại các khu, cụm công nghiệp, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, công sở và nhà ở dân cư ở Cà Mau còn nhiều dư địa khai thác.

Tỉnh Cà Mau nằm ở cực Nam của Việt Nam, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu (cũ), địa phương này có diện tích hơn 7.942km2, quy mô dân số hơn 2,6 triệu người. Cà Mau có vị trí địa lý đặc biệt, là tỉnh duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển. Địa phương sở hữu chiều dài bờ biển khoảng 310km và vùng biển thăm dò, khai thác khoảng 120.000km2. Cà Mau còn nổi tiếng với quá trình bồi đắp phù sa và sự thay đổi của dòng chảy tại Mũi Cà Mau, gắn với hiện tượng "đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi".



