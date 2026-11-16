Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia

Jensen Huang đang thảo luận về khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia, trong bối cảnh các đồng minh tại Thung lũng Silicon gây sức ép lên hội đồng quản trị nhằm đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo tập đoàn chip trị giá 4.000 tỷ USD.

Theo Financial Times, Huang đã trao đổi với một số người thân tín về khả năng tái xuất, ngay cả khi hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành cuộc điều tra độc lập đối với những hành vi khiến công ty rơi vào cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng trong tuần này.

Một đồng minh của Huang cho biết nhóm ủng hộ đang thành lập một “phòng tác chiến”, quy tụ các giám đốc điều hành tại Thung lũng Silicon, nhằm vận động cho sự trở lại của cựu CEO Nvidia. Nhóm này cũng tìm cách giành được sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

“Tất cả những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ, ngoại trừ các phòng thí nghiệm tiên phong, đều yêu mến Jensen”, người này cho biết, đồng thời khẳng định chiến dịch vận động nhận được sự ủng hộ của Huang.

Chiến dịch đưa Jensen Huang trở lại nhận được sự ủng hộ công khai

Nỗ lực khôi phục vị trí CEO cho Huang đã thu hút sự chú ý đáng kể vào cuối tuần qua. Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, cùng Tim Sweeney, CEO Epic Games, nằm trong số những lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ công khai ủng hộ bức thư kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia “Đưa Jensen trở lại”.

Huang cũng vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận nhân viên Nvidia. Một số người đã công khai kêu gọi ông quay lại chỉ vài ngày sau khi ông từ chức, đồng thời ký tên vào bức thư ngỏ nói trên.

Tuy nhiên, chiến dịch này có thể vấp phải sự phản đối từ một số nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền Mỹ. Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent kêu gọi Nvidia tiến hành một “cuộc cải tổ mạnh mẽ” trong ban lãnh đạo sau khi Huang rời nhiệm sở.

Khả năng trở lại của Huang cũng phụ thuộc đáng kể vào quyết định của hội đồng quản trị. Khác với một số nhà sáng lập kiêm CEO sở hữu cổ phần chi phối, Huang không nắm quyền biểu quyết đủ lớn để phủ quyết các quyết định của hội đồng quản trị.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Nvidia hiện do Giám đốc tài chính Colette Kress đảm nhiệm vai trò điều hành tạm thời. Ưu tiên trước mắt của công ty là ổn định hoạt động trước khi công bố kết quả kinh doanh quý vào thứ Ba.

Bê bối đời tư khiến nỗ lực phục chức thêm phức tạp

Những thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa Huang và Alice Huang, một lãnh đạo tại Megaspeed có trụ sở ở Singapore, đã khiến Nvidia phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về quy trình tuân thủ trong hoạt động bán chip AI cho các khách hàng châu Á có khả năng liên hệ với Trung Quốc.

Ngay cả những người đang vận động đưa Huang trở lại cũng thừa nhận việc khôi phục hình ảnh của ông không hề đơn giản.

“Quan hệ bất chính với cấp dưới là hành vi đáng bị sa thải”, một người tham gia chiến dịch vận động phục chức cho Huang thừa nhận.

Trước đó, Financial Times đưa tin rằng hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận Rene Haas, CEO của Arm, để xem xét khả năng ông trở thành ứng viên kế nhiệm Huang. Tuy nhiên, hội đồng quản trị Nvidia cho biết chưa khởi động bất kỳ quy trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức nào.

Sức ép từ các nhà đầu tư cũng đang gia tăng. Brad Gerstner, nhà sáng lập Altimeter Capital, và Gavin Baker, Giám đốc điều hành Atreides Management, đã gửi thư ngỏ tới hội đồng quản trị Nvidia, kêu gọi xem xét “tất cả các lựa chọn, bao gồm cả khả năng Jensen Huang quay trở lại”. Cả hai đều là những nhà đầu tư lớn của Nvidia.

Trong thư, hai nhà đầu tư viện dẫn thành tích lãnh đạo nổi bật của Huang trong thời gian dài cùng những bất ổn lớn xoay quanh việc ông rời vị trí CEO gần đây để kêu gọi hội đồng quản trị cân nhắc khả năng đưa ông trở lại.

Hiện tại, người phát ngôn của Nvidia và đại diện của Jensen Huang đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo Financial Times