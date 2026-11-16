FBI báo động công cụ AI giúp kẻ tay mơ đột nhập mạng trong 3 giờ

Ngày 13/11/2026, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã ban hành cảnh báo khẩn cấp về việc tội phạm mạng toàn cầu đang lạm dụng công cụ trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở Artex để tấn công nhiều cơ quan chính phủ.

Thông thường, một cuộc tấn công đột nhập vào hệ thống máy tính doanh nghiệp đòi hỏi tin tặc phải có trình độ kỹ thuật cao và mất nhiều ngày liền để tự tay dò tìm lỗ hổng, viết mã khai thác rồi đánh cắp dữ liệu. Ngược lại, theo tài liệu kỹ thuật của FBI công bố ngày 13/11/2026, nền tảng Artex đã biến bất kỳ mô hình ngôn ngữ lớn (AI) nào thành một "cỗ máy đột nhập tự động" có khả năng thực hiện trọn gói mọi khâu từ do thám ban đầu cho đến khi rút ruột dữ liệu ở tốc độ máy tính.

Với công cụ này, ngay cả những kẻ tấn công có trình độ tin học sơ sài cũng chỉ cần gõ mục tiêu bằng câu chữ thông thường, sau đó các trợ lý AI (AI agent) bên trong Artex sẽ tự động dịch lời nói thành hàng loạt câu lệnh kỹ thuật để tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. FBI nhấn mạnh công cụ này đã rút ngắn đáng kể thời gian phối hợp các đòn tấn công, giúp nhiều vụ xâm nhập đi từ bước dò la ban đầu đến khi chiếm được quyền quản trị cao nhất trong hệ thống chỉ mất chưa đầy 3 giờ đồng hồ.

Giao diện bảng điều khiển của Artex. Ảnh: Check Point (qua eSecurityPlanet)

Hồ sơ điều tra chỉ ra rằng Artex vốn được một kỹ sư an ninh mạng người Trung Quốc tên là Li Puhua (sử dụng biệt danh Autumn-27) đăng tải lên kho mã nguồn mở GitHub vào tháng 8/2026. Dù đến ngày 08/10/2026, kỹ sư Li Puhua đã xóa kho mã gốc và đăng tuyên bố phủ nhận trách nhiệm khi thấy công cụ của mình bị giới tội phạm lạm dụng, nhưng các bản sao và biến thể thương mại của Artex vẫn tiếp tục phát tán rộng rãi trên mạng.

Số liệu quét thực tế từ hãng nghiên cứu an ninh mạng Censys được FBI trích dẫn cho thấy hiện có hơn 1.600 bảng điều khiển Artex đang hoạt động công khai trên Internet, chưa kể hàng loạt hệ thống ẩn sau tường lửa. Qua phân tích các máy chủ tấn công bị thu giữ, FBI phát hiện tội phạm mạng ưa chuộng kết nối Artex với các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc - nhất là dòng mô hình DeepSeek Flash - vì chi phí rẻ và hầu như không có hàng rào an toàn ngăn chặn lệnh tấn công.