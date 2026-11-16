Chuyến đi mới nhất của Nhã Phương

Nhất cử nhất động của Nhã Phương trong thời gian gần đây đều nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Không còn kín kẽ như trước, nữ diễn viên đều đặn cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội và tham gia một số sự kiện. Đáng chú ý, trong những lần xuất hiện gần đây, cô thường đi một mình hoặc đồng hành cùng nhóm bạn thân thiết.

Mới đây, Nhã Phương tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip dài gần một phút, ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch cùng bạn bè. Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với thần sắc rạng rỡ, liên tục cười nói và tương tác vui vẻ cùng Như Vân. Cả hai còn có tụ tập uống trà chanh ven đường cùng một vài người bạn, Nhã Phương cười trông rất vui vẻ, thoải mái.

Clip: Nhã Phương đi du lịch cùng hội bạn thân thiết

Nhã Phương thân thiết bên người đẹp Như Vân

Cả hai thoải mái ngồi vỉa hè để trò chuyện cùng hội bạn thân

Tuy nhiên, ở đoạn cuối clip, khi ghi lại khoảnh khắc dạo phố, Nhã Phương lại khiến một bộ phận cư dân mạng chú ý bởi biểu cảm có phần trầm lắng. Ánh mắt của nữ diễn viên được nhận xét mang nét tâm trạng, khác với vẻ hào hứng ở những khoảnh khắc trước đó. Dù vậy, đây chỉ là cảm nhận từ hình ảnh trong video, không thể khẳng định tâm trạng thực sự của cô. Trước những bàn luận xoay quanh cuộc sống cá nhân, Nhã Phương vẫn giữ thái độ im lặng, không trực tiếp đáp trả hay lên tiếng về các vấn đề được cư dân mạng quan tâm.

Khoảnh khắc trầm lắng của Nhã Phương trong chuyến du lịch cùng bạn bè

Cuộc sống hiện tại của Nhã Phương

Sau khi lập gia đình, Nhã Phương từng có giai đoạn hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc con cái. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hoàn toàn rời xa màn ảnh mà vẫn lựa chọn những dự án phù hợp với quỹ thời gian và định hướng cá nhân. Bên cạnh công việc, cô duy trì thói quen tập luyện, chăm sóc vóc dáng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, Nhã Phương vẫn cho thấy sự quan tâm dành cho cả gia đình lẫn công việc nghệ thuật. Bên cạnh hình ảnh dịu dàng quen thuộc, nữ diễn viên cũng thoải mái thử nghiệm những phong cách mới, tự tin khoe vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ. Những chuyến đi và buổi gặp gỡ bạn bè cũng là một phần trong cuộc sống được cô chia sẻ với người hâm mộ.

Đáng chú ý, trong tâm thư gần nhất đăng tải trên trang cá nhân, Nhã Phương có những chia sẻ về tư cách của bản thân với vai trò một người phụ nữ và một nghệ sĩ độc lập. Cô viết: "Tôi, Diễn viên Nhã Phương, với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội có thể có những suy nghĩ của riêng mình, một người nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng trong làng nghệ thuật có thể có những tư duy phản biện của riêng mình".

Trong tâm thư, Nhã Phương khẳng định mình là nghệ sĩ hoạt động độc lập

Cô vẫn đều đặn đi sự kiện trong thời gian qua

Ảnh: FBNV