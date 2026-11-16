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Nam ca sĩ SN 1979 từ Mỹ về nói thẳng: "Tôi mê anh Duy Mạnh"

| | Lifestyle

"Bài đó là do tôi mê anh Duy Mạnh nên hát thôi. Tôi cũng phải cố gắng lắm mới hát được" – Nam ca sĩ SN 1979 chia sẻ.

Vừa qua, vợ chồng ca sĩ Mạnh Cương – Hoàng Nhung đã tới nhà ca sĩ Quang Lê ở Việt Nam để thu âm theo lời mời của nam ca sĩ.

Quang Lê về nước, gọi đàn em SN 1988 tới nhà giúp đỡ - Ảnh 1.

Hoàng Nhung

Sau khi thu âm xong, Quang Lê cùng hai đàn em ngồi trò chuyện. Hoàng Nhung nói: "Tôi đi Mỹ năm 2014 và bắt đầu hát tại hải ngoại từ đó. Tuy nhiên, thời tôi sang thì thị trường không còn sôi nổi như thời anh Quang Lê.

Tôi và anh Quang Lê cũng không có duyên hát chung từ đó đến giờ. Đi show nào có anh Quang Lê thì anh ấy cũng hát với chị Mai Thiên Vân. Đi quay hình cũng chưa có duyên quay chung với nhau. Đến ngày hôm nay tôi mới thu âm chung với anh Quang Lê lần đầu".

Quang Lê lên tiếng: "Do Hoàng Nhung sang muộn quá, ai cũng hát có đôi có cặp hết rồi. Các chương trình ca nhạc lúc đó hay mời hát theo cặp.

Tôi hát cặp với Mai Thiên Vân nên đi đâu cũng phải là Quang Lê và Mai Thiên Vân. Như Quỳnh thì phải là Trường Vũ, Phi Nhung thì phải là Mạnh Quỳnh. Vì thế nên Hoàng Nhung bị lẻ loi, giờ thì Hoàng Nhung lại về nước.

Sau nhiều năm thì bây giờ anh em tôi chính thức cộng tác lại với nhau, hi vọng khán giả sẽ đón nhận. Phải nói đây là lần đầu tiên chúng tôi song ca cùng nhau nên không biết sẽ hay hay dở.

Ở Việt Nam thì Hoàng Nhung cũng không có nhiều bạn song ca nên tôi cũng muốn giúp Nhung. Điều cao sang thì tôi chưa nghĩ tới nhưng sắp tới chắc chắn sẽ có một đêm nhạc Quang Lê – Hoàng Nhung ở phòng trà.

Quang Lê về nước, gọi đàn em SN 1988 tới nhà giúp đỡ - Ảnh 2.

Bây giờ là dự án âm nhạc của anh em chúng tôi đang thực hiện nhưng tạm thời vẫn giữ kín. Thời gian tới Hoàng Nhung sẽ lập kênh Youtube mới. Tôi sẽ hát hỗ trợ cho Hoàng Nhung.

Hoàng Nhung ngày xưa hát dân ca nên qua Bolero cũng dễ. Hoàng Nhung quê miền Trung nhưng hát dân ca miền Nam lại rất hay. Nhiều người miền Trung hát dân ca miền Nam hay như chị Cẩm Ly, chị Phi Nhung, Tố My…".

Về việc cover bài Về đây bên anh của Duy Mạnh, Quang Lê nói: "Bài đó là do tôi mê anh Duy Mạnh nên hát thôi. Tôi cũng phải cố gắng lắm mới hát được bài đó vì đó không phải dòng nhạc của tôi, hát kiểu gì cũng lòi ra chất nhạc quê hương của tôi".

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Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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