Mỹ nhân điền kinh thế giới khoe chân dài thẳng tắp, sắc vóc nóng bỏng ở tuổi 28

Nữ vận động viên điền kinh người Đức Alica Schmidt vừa nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ sau khi đăng tải loạt ảnh đầy quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng tại Áo.

Được truyền thông và người hâm mộ mệnh danh là "nữ vận động viên quyến rũ nhất thế giới", chân chạy từng tham dự Thế vận hội Olympic hiện sở hữu sức hút khổng lồ với 5,1 triệu người theo dõi trên Instagram. Ở tuổi 28, Alica thường xuyên khiến cộng đồng mạng trầm trồ qua những khoảnh khắc thi đấu rực lửa trên đường chạy cũng như cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng đời thường.

Nữ VĐV điền kinh Alica Schmidt

Trong bài đăng mới nhất, mỹ nhân làng điền kinh nước Đức tiếp tục làm say lòng người hâm mộ khi xuất hiện đầy cuốn hút trong một buổi tối sang trọng. Cô khéo léo phối chiếc quần tất lưới màu đỏ nổi bật cùng áo khoác blazer và chân váy thời thượng. Bên cạnh bộ trang phục ấn tượng, loạt ảnh còn ghi lại những giây phút thư giãn của Alica tại khách sạn cao cấp Hotel Krallerhof, nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của dãy núi Alps ở Leogang, Áo.

Loạt ảnh khoe đôi chân dài của nữ VĐV người Đức

Cô nàng khéo léo khoe sắc vóc nóng bỏng

Ngay lập tức, bài đăng thu hút lượng tương tác lớn và tràn ngập những bình luận tán dương nhan sắc của nữ vận động viên. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời ca ngợi cô là "người phụ nữ đẹp nhất nước Đức", "xinh đẹp và lộng lẫy" hay thậm chí khẳng định "chưa từng thấy ai đẹp hơn thế".

Không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực thể thao đỉnh cao, người đẹp 28 tuổi còn gặt hái nhiều thành công trong vai trò người mẫu và từng góp mặt trong các chiến dịch quảng bá của thương hiệu thời trang danh tiếng Boss.

Ảnh: IGNV

Tiên