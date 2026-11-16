Đàn ông lái xe gì, mặc đồ nấy: Có người diện cả cây Ferrari nhưng lại đi Mercedes cũ, đại gia thực thụ đôi khi chỉ mặc áo phông nhăn nhúm

Nhìn cách đàn ông ăn mặc, có đoán được chiếc xe anh ta lái?

Đàn ông và ô tô từ lâu đã có một mối quan hệ khá đặc biệt. Đàn ông lái xe không chỉ để đi lại mà còn thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ, địa vị và đôi khi là cả cách họ muốn được người khác nhìn nhận.

Điều thú vị là mối quan hệ ấy không chỉ dừng ở chiếc xe. Nó còn có thể ảnh hưởng đến cách người đàn ông lựa chọn trang phục mỗi khi bước ra khỏi nhà.

Nhiều người cho rằng, xe nào áo nấy. Nhưng đôi khi lại không phải vậy. Ảnh: piyushnagar

Một người sở hữu Aston Martin DB5 cổ điển không nhất thiết phải mặc vest may đo tại Savile Row. Tương tự, chẳng có luật nào cấm chủ nhân Ford Model T mặc đồ thể thao Benetton.

Dù vậy, rất khó phủ nhận rằng giữa ô tô và thời trang tồn tại những mối liên hệ thú vị. Đôi khi, đàn ông chọn quần áo phù hợp với chiếc xe mình sở hữu. Cũng có lúc, chiếc xe lại trở thành một phần trong phong cách mà họ đang theo đuổi.

Thậm chí, với những người mê xe lâu năm, việc nhìn trang phục rồi đoán xem một người đang lái xe gì còn là một thú vui.

Hãy thử tưởng tượng đang ngồi trong một nhà hàng, nhìn những chiếc xe đỗ ngoài cửa rồi quan sát các thực khách bước vào. Liệu có thể ghép đúng từng người với chiếc xe của họ?

Câu trả lời đôi khi nằm ở những chi tiết không ai ngờ tới.

Mặc cả cây Ferrari chưa chắc đã có Ferrari

Hãy tưởng tượng một người đàn ông bước vào nhà hàng với chiếc mũ lưỡi trai Ferrari, áo khoác in logo ngựa chồm và đôi giày Puma thuộc bộ sưu tập Ferrari.

Từ đầu đến chân, mọi thứ đều tuyên bố rằng anh ta là một tín đồ của thương hiệu siêu xe Ý.

Người đàn ông ấy còn gây chú ý khi lớn tiếng phàn nàn với nhân viên phục vụ vì phải đợi món ăn quá lâu.

Nếu chỉ nhìn trang phục, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngoài bãi đỗ đang có một chiếc Ferrari màu đỏ chờ sẵn.

Nhưng chiếc xe thực sự của anh ta lại có thể là một chiếc Mercedes-AMG E-Class màu đen đã cũ, chạy hơn 320.000 km, với những vết gỉ sét bắt đầu xuất hiện ở mép cửa. Thậm chí, đèn báo lỗi động cơ trên chiếc Mercedes ấy có lẽ còn xuất hiện thường xuyên hơn những dịp anh ta được ngồi sau vô lăng Ferrari.

Tất nhiên, điều đó không đúng trong mọi trường hợp. Nhưng cũng gợi ra một nghịch lý thú vị: Người thích thể hiện mình gắn bó với một thương hiệu xe sang chưa chắc đã là người sở hữu chiếc xe đó.

Ngược lại, những người thực sự có điều kiện sở hữu siêu xe đôi khi chẳng cần chứng minh điều gì bằng trang phục.

Ảnh: The Australian

Đàn ông lái xe sang chưa chắc đã ăn mặc sang trọng

Bây giờ hãy nhìn sang một góc khác của nhà hàng.

Một người đàn ông khoảng 70 tuổi bước vào, mặc chiếc áo phông hơi nhăn, quần kaki bình thường, không đồng hồ quá nổi bật và cũng chẳng mang bất kỳ logo siêu xe nào trên người.

Ông ngồi xuống bàn quen thuộc, hỏi thăm cô phục vụ về gia đình rồi gọi một chiếc bánh mì kẹp phô mai.

Nhân viên nhà hàng nhận ra ông ngay lập tức. Món ăn được chuẩn bị nhanh chóng, còn khi rời đi, ông để lại tờ 100 USD làm tiền boa.

Ngoài bãi đỗ, chiếc Ferrari 456 GT thuộc về chính người đàn ông ấy.

Khối tài sản của ông thậm chí có thể tăng thêm trong một ngày nhiều hơn số tiền người khác kiếm được cả năm.

Ông không cần mũ Ferrari, áo Ferrari hay giày Ferrari để mọi người biết mình là ai.

Với một số người, ô tô là thứ để khoe. Với những người khác, đó đơn giản là món đồ họ thích và đủ khả năng sở hữu.

Hai cách tiếp cận ấy có thể tạo ra hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Cảnh sát hỏi thăm vì nghi ngờ người đàn ông không phải chủ chiếc xe đắt tiền - Video: bytgon

Có những kiểu đàn ông nhìn trang phục là nghĩ ngay đến một dòng xe

Mối liên hệ giữa xe và quần áo không chỉ xuất hiện ở thế giới siêu xe.

Hình ảnh một người đàn ông mặc áo polo, quần short, đi giày thể thao trắng và sơ vin gọn gàng có thể khiến dân mê xe Mỹ liên tưởng đến những người sở hữu Chevrolet Corvette.

Trong khi đó, một người mặc áo khoác da, quần jeans và giày boots lại dễ gợi liên tưởng đến những chiếc xe cơ bắp hoặc bán tải cỡ lớn.

Những người đi bán tải thường có phong cách bụi bặm. Ảnh: Auto Bild

Dĩ nhiên, đó chỉ là những khuôn mẫu vui trong văn hóa ô tô, chứ không phải quy tắc áp dụng cho tất cả mọi người.

Corvette thường gắn với hình ảnh những quý ông mê xe thể thao Mỹ. Bán tải cỡ lớn dễ được liên tưởng với phong cách bụi bặm, thực dụng.

Nhưng những mối liên hệ này còn thay đổi theo thời gian.

Một chiếc Toyota Sienna đời 2026 vốn gắn với các gia đình có thể trở thành xe cổ được săn đón sau vài thập kỷ.

Khi ấy, biết đâu chủ xe sẽ xuất hiện tại một triển lãm với áo nỉ ngoại cỡ, quần yoga, giày Hoka màu hồng và những món đồ mang đậm phong cách thời trang thập niên 2020.

Bộ trang phục hiện tại trông hết sức bình thường, nhưng đến năm 2056 có thể lại trở thành cách tái hiện một giai đoạn văn hóa.

Cũng giống như việc một người đàn ông ngày nay diện trang phục cổ điển để cầm lái chiếc xe có tuổi đời hàng chục năm.

Rốt cuộc, đàn ông chọn quần áo theo xe hay chọn xe theo phong cách?

Có người mua xe trước rồi dần thay đổi cách ăn mặc để phù hợp với nó. Có người lại chọn chiếc xe như một phần hoàn thiện hình ảnh cá nhân đã định hình từ lâu.

Ảnh: Classic & Sport Cars

Cũng có những người chẳng quan tâm đến việc phối đồ với ô tô. Họ có thể lái một chiếc Porsche đắt tiền khi mặc áo phông, quần đùi và dép lê, hoặc xuất hiện trong bộ vest chỉn chu bên cạnh chiếc Toyota phổ thông.

Sự thú vị nằm ở chỗ không có công thức nào tuyệt đối đúng.

Một chiếc xe đắt tiền không bảo đảm chủ nhân có gu thời trang tốt. Một bộ quần áo đắt tiền cũng chẳng nói lên người mặc đang sở hữu chiếc ô tô nào.

Nhưng với những người đàn ông yêu xe, cả hai vẫn có điểm chung: Chúng đều là cách thể hiện sở thích và cá tính.