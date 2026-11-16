Nam diễn viên Việt từng bị buộc thôi học vì nợ học phí: Giờ đứng trên đỉnh cao showbiz, ở nhà 60 tỷ tại Đảo Kim Cương

Trấn Thành (Huỳnh Trấn Thành, sinh năm 1987) là một trong những nghệ sĩ có độ phủ sóng lớn nhất showbiz Việt hiện nay. Hơn 20 năm hoạt động, anh đã kinh qua nhiều vai trò từ MC, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh đến đạo diễn, nhà sản xuất phim. Năng khiếu nghệ thuật được Trấn Thành bộ lộ từ nhỏ, đặc biệt là khả năng bắt chước giọng nói, biểu cảm và ứng biến linh hoạt. Sau khi tốt nghiệp THPT Hùng Vương, anh thi đỗ vào khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM với mong muốn theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, quãng thời gian sinh viên của Trấn Thành không kéo dài như dự định. Gia đình gặp biến cố kinh tế sau khi công việc kinh doanh của bố thất bại, khiến anh không còn đủ điều kiện trang trải học phí. Nam nghệ sĩ từng kể mình chỉ học ở trường khoảng một năm rồi phải nghỉ giữa chừng. Anh nợ học phí, nợ môn do thường xuyên vắng mặt để chạy show và cuối cùng bị nhà trường buộc thôi học. Khi ấy, Trấn Thành phải đi diễn hài mỗi đêm với mức thù lao chỉ vài chục nghìn đồng để tự lo cuộc sống và phụ giúp gia đình.

Năm 2006, khi mới 19 tuổi, Trấn Thành tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình và giành giải Ba. Đây là cột mốc mở ra con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp cho chàng trai trẻ. Song song với công việc MC, Trấn Thành cũng tích cực hoạt động tại các sân khấu hài. Anh từng tham gia nhóm hài của nghệ sĩ Hữu Nghĩa, sau đó kết hợp cùng người bạn thân Anh Đức thành lập nhóm hài riêng, biểu diễn tại các phòng trà ở TP.HCM. Dần dần, anh có mặt trong loạt chương trình ăn khách như Ơn Giời Cậu Đây Rồi!, Người Bí Ân, Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai và Người Ấy Là Ai?.

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Ở lĩnh vực phim ảnh, Trấn Thành cũng sớm tạo được dấu ấn. Những năm đầu tham gia diễn xuất, anh chủ yếu đảm nhận các vai phụ trong phim truyền hình và điện ảnh như Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời, Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng, Gia Sư Nữ Quái, Hai Lúa... Đây là giai đoạn giúp anh tích lũy kinh nghiệm diễn xuất, làm quen với môi trường phim trường và từng bước tìm kiếm cơ hội ở màn ảnh rộng.

Hai Lúa (Ảnh: NSX)

Năm 2016, Trấn Thành đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Bệnh Viện Ma, đóng cùng Hari Won. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Chờ Em Đến Ngày Mai, Nắng 2, Hoán Đổi, Trạng Quỳnh... Cột mốc quan trọng đến với nam nghệ sĩ vào năm 2019 với Cua Lại Vợ Bầu. Bộ phim do Nhất Trung đạo diễn, Trấn Thành đóng chính, đạt doanh thu khoảng 191 tỷ đồng và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm. Thành công này cũng mở ra một chương mới trong hành trình điện ảnh của anh.

Cua Lại Vợ Bầu (Ảnh: NSX)

Chuyển hướng sang làm phim, Trấn Thành càng gặt hái thành công rực rỡ. Năm 2020, nam nghệ sĩ đầu tư sản xuất web-drama Bố Già. Tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng trên YouTube nhờ câu chuyện gia đình gần gũi, cách xây dựng nhân vật đời thường và những tình huống giàu cảm xúc. Thành công của phiên bản trực tuyến khiến Trấn Thành quyết định phát triển dự án thành phim điện ảnh, kết hợp cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ra mắt năm 2021, Bố Già trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu khoảng 427 tỷ đồng.

Hai năm sau, Trấn Thành tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn trong Nhà Bà Nữ. Bộ phim khai thác những mối quan hệ phức tạp trong một gia đình nhiều thế hệ, đặc biệt là mâu thuẫn giữa mẹ và con gái. Với doanh thu khoảng 475 tỷ đồng, tác phẩm tiếp tục nối dài chuỗi thành công của nam nghệ sĩ.

Nhà Bà Nữ (Ảnh: NSX)

Bố Già (Ảnh: NSX)

Năm 2024, Trấn Thành trở lại với Mai - bộ phim là siêu phầm phòng vé Việt, là một trong những bộ phim ăn khách nhất với doanh thu có màu sắc trưởng thành hơn, tập trung vào câu chuyện của 551 tỷ đồng. Nếu Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai giúp Trấn Thành khẳng định thương hiệu đạo diễn trăm tỷ, thì Bộ Tứ Báo Thủ năm 2025 lại cho thấy anh sẵn sàng thử nghiệm một màu sắc khác. Không còn tập trung quá nhiều vào những bi kịch gia đình, bộ phim mang không khí hài hước, giải trí với câu chuyện tình yêu và những mối quan hệ phức tạp. Tác phẩm thu về 332 tỷ đồng, tiếp tục trở thành một trong những dự án nổi bật của mùa phim Tết.

Mai (Ảnh: NSX)

Bộ Tứ Báo Thủ (Ảnh: NSX)

Đầu năm 2026, Trấn Thành trở lại với Thỏ Ơi!!. Tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng phòng vé, thu về hơn 450 tỷ đồng. Tổng cộng, doanh thu của 5 bộ phim do Trấn Thành đạo diễn gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! đã vượt mốc 2.200 tỷ đồng. Anh trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc này.

Điều đáng chú ý là Trấn Thành không chỉ đứng trước máy quay mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng câu chuyện, phát triển kịch bản, chỉ đạo diễn xuất và sản xuất. Dù các tác phẩm cũng tạo ra không ít tranh luận, sức hút phòng vé liên tiếp cùng khả năng đưa phim Việt trở thành tâm điểm trong các mùa phim Tết đã giúp Trấn Thành trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thị trường điện ảnh hiện nay.

Ảnh: FBNV

Nếu sự nghiệp có nhiều bước ngoặt thì cuộc sống riêng tư của Trấn Thành cũng luôn nhận được sự quan tâm. Năm 2016, anh kết hôn với ca sĩ Hari Won sau một thời gian hẹn hò. Chuyện tình của cả hai từng gây nhiều chú ý bởi những ý kiến trái chiều từ công chúng, nhưng sau gần một thập kỷ chung sống, cặp đôi vẫn duy trì sự gắn bó và thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Thành quả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cũng được thể hiện qua không gian sống của hai vợ chồng. Đầu năm 2026, Trấn Thành và Hari Won chuyển về căn hộ mới tại khu vực Đảo Kim Cương, TP.HCM. Căn hộ có diện tích hơn 300m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, sở hữu thang máy riêng và hồ bơi riêng rộng khoảng 26m² hướng ra sông Sài Gòn. Giá trị bất động sản được truyền thông ước tính ở mức hàng chục tỷ đồng, có nguồn tin đưa con số khoảng 60 tỷ đồng, chưa tính nội thất. Không gian sống sang trọng này cũng phần nào cho thấy cuộc sống sung túc của cặp đôi sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp.

1 góc trong căn nhà có giá hơn 60 tỷ đồng của Trấn Thành

Từ chàng sinh viên từng phải rời giảng đường vì không đủ tiền đóng học phí đến nghệ sĩ sở hữu chuỗi phim điện ảnh doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, hành trình của Trấn Thành là một quá trình chuyển mình qua nhiều vai trò và thử thách. Anh từng bước đi lên từ những sân khấu hài, khẳng định tên tuổi trên truyền hình, rồi trở thành đạo diễn có sức hút hàng đầu phòng vé Việt. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành đã có được vị trí mà không phải nghệ sĩ nào cũng dễ dàng chạm tới.

Mộng Du