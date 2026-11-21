Tết Đinh Mùi 2027 đang đến gần, nhiều người đã cầm vé máy bay về quê và bắt đầu tính chuyện xếp đồ. Một thói quen rất phổ biến là mua 23 ký hành lý rồi chia ra một vali quần áo, một thùng quà cho gọn. Cách này không phải lúc nào cũng được chấp nhận.

Lý do nằm ở cách hãng tính hành lý. Có hãng chỉ tính tổng số ký, có hãng tính theo số kiện. Nếu vé ghi 1PC/23KG, hành khách được gửi một kiện nặng tối đa 23 ký. Mang hai kiện, dù cộng lại chỉ 20 ký, kiện thứ hai vẫn bị tính phí.

Mới đây, theo chia sẻ từ một hành khách bay từ Hàn Quốc về Việt Nam đã gặp đúng tình huống này. Dù đã mua 23 ký hành lý ký gửi, người này vẫn được thông báo số vali mang theo vượt số kiện hãng cho phép. Thấy phí mua thêm tại sân bay khá cao, hành khách đành bỏ bớt đồ.

Ảnh minh họa: Vietjet

Bay Vietnam Airlines và Vietjet, hành lý tính khác nhau thế nào?

Theo quy định đăng trên website Vietnam Airlines, chặng bay nội địa hạng Phổ thông được 1 kiện 23 ký, hạng Thương gia được 1 kiện 32 ký. Nghĩa là người bay về quê ăn Tết bằng vé phổ thông chỉ được gửi một vali hoặc một thùng.

Theo hướng dẫn của Vietnam Airlines, hành khách không được tự chia hạn mức hành lý miễn cước 23 kg thành hai kiện nếu tiêu chuẩn trên vé chỉ cho phép một kiện. Nếu muốn mang thêm vali, khách cần mua thêm hạn mức hành lý theo quy định.

Số kiện còn thay đổi theo đường bay. Ví dụ, trên một số đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hạng phổ thông được hưởng 1 kiện 23 kg; trong khi một số hành trình giữa Việt Nam và Nhật Bản có thể được hưởng 2 kiện, mỗi kiện 23 kg. Vì vậy, người đi chơi Tết ở nước ngoài cũng không nên đoán theo tên hãng mà cần xem đúng thông tin in trên vé.

Với Vietjet, hành lý ký gửi được bán theo các gói trọng lượng. Người mua gói 23 ký có thể chia ra nhiều kiện, miễn tổng không vượt gói đã mua. Tuy vậy, theo quy định của hãng, mỗi kiện không được nặng quá 32 ký và phải nằm trong kích thước cho phép.

Ảnh minh họa: Vietnam Airlines

Những lời khuyên trước khi xếp đồ về quê

Trước hết, hãy nhìn ký hiệu kiện trên vé chứ đừng chỉ nhìn số ký. Đừng chỉ nhìn thấy con số 20 kg hay 23 kg mà bỏ qua thông tin 1PC, 2PC trên vé. Chữ "PC" viết tắt của "piece", tức kiện. Con số đứng trước nó cho biết bạn được gửi bao nhiêu vali hay thùng.

Thứ hai, thùng carton đựng quà quê cũng tính là một kiện như vali. Nếu vé chỉ được một kiện, nên dồn đồ vào một vali lớn hoặc một thùng chắc chắn thay vì chia nhỏ. Với Vietnam Airlines, tổng ba chiều dài, rộng, cao của mỗi kiện không vượt quá 158 cm.

Thứ ba, nếu biết chắc sẽ mang nhiều đồ, hãy mua thêm hành lý trước khi ra sân bay. Vietnam Airlines cho biết mua hành lý trả trước qua website, ứng dụng của hãng rẻ hơn tới 50% so với mua tại sân bay, và phải mua chậm nhất 3 tiếng trước giờ bay. Vietjet cũng áp mức phí tại quầy thủ tục cao hơn mua trước.

Ảnh minh họa: Vietjet

Cuối cùng, ai bay nối chuyến hoặc đi nhiều hãng trong một hành trình cần kiểm tra quy định của từng chặng. Nếu chuyến bay có nhiều chặng hoặc được khai thác bởi các hãng khác nhau, quy định hành lý có thể không giống nhau. Khách có thể tra cứu tiêu chuẩn hành lý của mình trong mục Quản lý đặt chỗ trên website hoặc ứng dụng của hãng.