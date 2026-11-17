Mới đây, em trai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã cùng ca sĩ Vy Oanh tới thăm mộ danh ca Ngọc Lan ở Mỹ.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Hôm nay hẹn Vy Oanh, 2 anh em cùng nhau đến thăm mộ danh ca Ngọc Lan tại Mỹ.

Dương Triệu Vũ và Vy Oanh

Cả hai đều có chung một tình yêu dành cho tiếng hát của chị – một giọng ca ngọt ngào, trong trẻo, mong manh nhưng luôn phảng phất nỗi buồn khiến cho người ta nếu đã lỡ yêu tiếng hát ấy, thì sẽ mãi không thể quên".

Rất nhiều khán giả cũng vào bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tình cảm với danh ca Ngọc Lan, tiếng hát đã gắn với ký ức của họ.

Dù đã qua đời 25 năm nhưng danh ca Ngọc Lan vẫn là tượng đài âm nhạc trong lòng khán giả mộ điệu và các đồng nghiệp, đàn em trong nghề. Đến giờ, fanclub của nữ danh ca vẫn hoạt động đều đặn, có thêm nhiều thành viên mới. Rất nhiều người trẻ cũng hâm mộ Ngọc Lan.

Các hình ảnh, sự kiện về nữ danh ca vẫn thu hút nhiều người trên mạng xã hội. Diễn viên Mai Thu Huyền cũng từng làm một bộ phim điện ảnh về cuộc đời của Ngọc Lan.

Không chỉ Dương Triệu Vũ, hàng năm vẫn có nhiều nghệ sĩ ở cả hải ngoại lẫn trong nước tới thăm mộ danh ca Ngọc Lan.

Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh năm 1956 tại Nha Trang. Cô là con thứ 5 trong gia đình khá giả có 8 anh chị em nên từ nhỏ đã được học hành đầy đủ và theo đuổi đam mê ca hát.

Ngọc Lan nhanh chóng vụt sáng, nổi tiếng vang dội, trở thành con cưng của nhiều trung tâm băng nhạc khi ấy. Với giọng hát ngọt ngào như rót mật, man mác buồn và kiêu sa, quý phái cùng ngoại hình xinh đẹp như một mỹ nhân với mái tóc xoăn đặc trưng, cô chiếm trọn trái tim khán giả từ trong ra ngoài nước.

Ngọc Lan là một trong số ít ca sĩ thu âm nhiều nhất khi ấy với hàng trăm nhạc phẩm đa dạng, trải dài qua nhiều thể loại. Cô đi hát ở đâu là cháy vé tới đó, được xem là ngôi sao sáng trong làng nhạc hải ngoại. Có lần Ngọc Lan diễn ở Úc, vì hết vé nên nhiều khán giả phải đứng ngoài sân khấu nghe vọng vào và ban tổ chức phải mở thêm đêm diễn tiếp theo.

Ngọc Lan qua đời năm 2001 khi còn trẻ, chỉ mới 45 tuổi. Trước đó, cô bị hành hạ trong đau đớn bởi một căn bệnh hiếm là chứng đa xơ cứng.

Căn bệnh này khiến đôi mắt Ngọc Lan mờ đi không nhìn thấy gì và cơ thể suy nhược, thần kinh yếu dần. Trong những ngày cuối đời, vì khán giả còn thương nên dù bệnh, cô vẫn cố gắng đi hát nhưng phải nhờ người dìu lên sân khấu vì không thấy đường.