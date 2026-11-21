Mới đây, hình ảnh chụp màn hình story từ tài khoản cá nhân của SOOBIN được lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi quan tâm. Nam ca sĩ đã đăng tải hình ảnh một phần giấy khám bệnh.

Theo nội dung hiển thị trên giấy khám, phần chẩn đoán ghi nhận tình trạng đau thắt lưng, cùng hóa L5 và thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L4–L5. Đây đều là những vấn đề liên quan đến vùng cột sống thắt lưng, có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động và sinh hoạt tùy theo mức độ tổn thương.

Thông tin này đặc biệt gây chú ý bởi SOOBIN vốn được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1992 thường xuyên kết hợp ca hát với vũ đạo, mang đến những màn trình diễn được đầu tư công phu. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến sức khoẻ của nam ca sĩ khiến người hâm mộ quan tâm đến khả năng duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

SOOBIN đăng tải hình ảnh giấy khám bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Nguồn: FBNV

Đây không phải lần đầu tiên sức khỏe của SOOBIN trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Đầu tháng 12/2025, sau đêm concert ALL-ROUNDER THE FINAL, nam ca sĩ từng chia sẻ kết quả khám tai mũi họng, cho biết bản thân gặp tình trạng phù nề niêm mạc mũi, xung huyết mũi họng và viêm amidan.

Đến ngày 6/2/2026, SOOBIN tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm truyền dịch tại bệnh viện sau một ca phẫu thuật nhỏ. Do sức khỏe chưa hồi phục, anh phải vắng mặt tại lễ trao giải WeChoice Awards diễn ra ngày 7/2.

Với lịch trình biểu diễn dày đặc cùng những sân khấu kết hợp ca hát, vũ đạo và chơi nhạc cụ, tình trạng sức khỏe của SOOBIN luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: FBNV

SOOBIN là một trong những nam ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh sớm tiếp xúc với âm nhạc nhờ sự dìu dắt của cha là NSND Huỳnh Tú, nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, SOOBIN từng hoạt động trong giới underground và giành ngôi Á quân cuộc thi Ngôi sao Việt 2014. Nam ca sĩ sau đó khẳng định tên tuổi qua loạt bản hit như Phía Sau Một Cô Gái, Đi Để Trở Về, Xin Đừng Lặng Im, Tháng Năm...

Năm 2024, sự nghiệp của SOOBIN bước sang một giai đoạn mới khi anh tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và giành danh hiệu Anh tài toàn năng. Thành công từ chương trình giúp nam ca sĩ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng. Đến năm 2025, anh lập hat-trick tại giải Âm nhạc Cống hiến với ba hạng mục Nam ca sĩ của năm, Album của năm và Music Video của năm. Cùng năm, SOOBIN tổ chức ba đêm concert cá nhân thuộc chuỗi ALL-ROUNDER tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút tổng cộng hơn 40.000 khán giả.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của SOOBIN cũng từng thu hút sự chú ý. Năm 2017, nam ca sĩ xác nhận từng có thời gian tìm hiểu và phát sinh tình cảm với Hiền Hồ. Tuy nhiên, mối quan hệ không kéo dài và cả hai sau đó trở lại làm bạn bè. Kể từ đó, SOOBIN khá kín tiếng về đời sống tình cảm, ít chia sẻ chuyện riêng tư trước công chúng.

SOOBIN là gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt. Nam ca sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bản hit như Phía Sau Một Cô Gái, Đi Để Trở Về, Xin Đừng Lặng Im và Giá Như. Ảnh: FBNV