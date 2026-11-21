Mới đây, ca sĩ Xuân Mai đã chia sẻ đôi dòng cảm xúc nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Cô viết: "Kỷ niệm 12 năm ngày cưới và phát hiện một chiếc trend quá là dễ thương nên xin phép ôn lại kỷ niệm một chút. Mới đó cũng 12 năm rồi đó cả nhà ơi! Cả nhà có thấy dễ thương không ạ?".

Xuân Mai và chồng

Đi kèm bài đăng là một clip ngắn Xuân Mai tự làm để tổng hợp lại những khoảnh khắc của vợ chồng cô trong suốt 12 năm chung sống.

Nhiều khán giả và bạn bè đã vào chúc mừng Xuân Mai với tổ ấm hạnh phúc, viên mãn. Qua những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy Xuân Mai đang rất đầm ấm bên chồng con. Nữ ca sĩ luôn tỏ ra tình cảm, quấn quýt bên chồng.

Xuân Mai từng là một thần đồng âm nhạc rất nổi tiếng, ăn khách khắp cả nước từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau khi qua Mỹ định cư, cô quyết định rời xa ánh đèn sân khấu và kết hôn khá sớm, khi mới 19 tuổi.

Kể từ khi kết hôn, Xuân Mai gần như "mất tích" khỏi showbiz. Cô dành toàn bộ thời gian để tập trung chăm sóc gia đình, chồng con. Nữ ca sĩ sinh đến 3 con, hai trai một gái, nên khá vất vả trong việc nuôi dạy con cái.

Hiện tại, các con của Xuân Mai đã lớn, nên cô có nhiều thời gian hơn để quay lại với sự nghiệp ca hát. Thời gian qua, Xuân Mai đã rục rịch với nhiều động thái để trở lại đường đua âm nhạc bằng việc hợp tác chung với ca sĩ Xuân Nghi, ra MV chung và tương tác trên mạng xã hội nhiều hơn.

Ca sĩ Tuấn Cảnh, bố ruột Xuân Mai chia sẻ: "Xuân Mai dạo này cũng chịu khó tương tác trên mạng xã hội. Con trai lớn của Xuân Mai mới có 12 tuổi mà tự quay, tự edit clip cho mẹ để đăng lên mạng xã hội. Nó tự làm hết các clip cho mẹ nó luôn, Xuân Mai chỉ việc vào quay rồi đăng lên. Nó còn tự vẽ tự trang trí hết bối cảnh trong các clip mẹ nó quay, nó giỏi lắm.

Hồi bé thì tôi không để ý nhưng giờ nó lớn cũng cao ráo, đẹp trai lắm, như tài tử bên Hong Kong. Không biết nó có thích hát không nhưng nhìn mặt lanh lắm. Con gái út của Xuân Mai cũng lanh".