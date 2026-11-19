Chiều 18/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 (APEC CEO Summit 2026).



Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điểm lại những thành tựu kinh tế của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đồng thời đề cập đến vai trò của các tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước đối với sự phát triển của nền kinh tế.



Bài phát biểu nêu rõ: “Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Huawei, Intel, Foxconn, Amkor… đã lựa chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất và đầu tư chiến lược. Cùng với đó, Việt Nam đã hình thành và phát triển đội ngũ doanh nghiệp trong nước ngày càng lớn mạnh, với những tên tuổi như Viettel, FPT, VinFast, Vinamilk, THACO từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển các sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu Việt Nam, mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế.

Năm 2026, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã vượt 462 tỷ USD, tăng hơn 45% so với năm 2020. Từ một nền kinh tế chủ yếu đáp ứng nhu cầu trong nước, chúng tôi đã từng bước trở thành một đối tác sản xuất, thương mại và đầu tư ngày càng quan trọng của kinh tế toàn cầu.”



Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với quy mô GDP trên 500 tỷ USD. Từ một nền kinh tế có năng lực sản xuất hạn chế và ít kết nối với thế giới trước Đổi mới, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ hiện đại.



Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra ba chuyển dịch lớn đang tác động đến kinh tế toàn cầu, gồm tình trạng bất ổn kéo dài, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và những giới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống.



Trong bối cảnh đó, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng quy mô, lợi nhuận mà còn gắn với chất lượng tăng trưởng, trách nhiệm xã hội và khả năng tạo ra giá trị bền vững.



Đề cập đến định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay vì chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ.



Việt Nam cũng tiếp tục cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển và doanh nghiệp mở rộng đầu tư dài hạn.



Đối với các nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam chào đón doanh nghiệp APEC mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và hạ tầng hiện đại. Đồng thời, khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở khu vực, trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhắc đến việc Việt Nam sẽ lần thứ ba đăng cai APEC vào năm 2027, sau hai lần tổ chức vào năm 2006 và 2017. Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tại Phú Quốc, mở ra thêm cơ hội hợp tác, đầu tư và kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nền kinh tế trong khu vực.