Các dự án trọng điểm bao gồm dự án nhà ở xã hội và dự án Nhà máy cà phê Trung Nguyên tại cụm công nghiệp Tân An, nhằm kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và chính quyền địa phương…

Từ 15g00, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến khảo sát Dự án Nhà máy cà phê Trung Nguyên tại Cụm công nghiệp Tân An. Đây là dự án có ý nghĩa trong chiến lược Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển "công nghiệp chế biến", "nông nghiệp công nghệ cao" và "nâng cao năng lực cạnh tranh" của tỉnh Đắk Lắk

Dự án được đầu tư với công suất thiết kế 1.000 kg/giờ, tương đương khoảng 7.896 tấn thành phẩm/năm, với tổng mức đầu tư dự án cho 2 giai đoạn là 2.000 tỷ đồng. Đây sẽ là nhà máy chuyên sản xuất cà phê hòa tan, hiện đại, kiểu mẫu, lớn bậc nhất Đông Nam Á, được thiết kế trở thành nhà máy cà phê năng lượng sinh thái - bền vững tiêu chuẩn Net Zero.

Sau lễ khởi công vào ngày 25/6/2026 trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2026, đến nay, dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend đang được đẩy nhanh công tác xây dựng, mua sắm trang thiết bị, công nghệ hàng đầu thế giới Đức, Ý, Đan Mạch. Từ quý I.2027, dây chuyền sản xuất cà phê bột hòa tan công suất sấy phun 1.000 kg /giờ sẽ được bàn giao lắp đặt theo đúng tiến độ, đảm bảo đưa vào vận hành thử vào quý IV.2027.

Dự kiến quý I.2028, dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend sẽ chính thức vận hành sản xuất thương mại. Dự án tạo nên hệ sinh thái chế biến cà phê đầy đủ của tập đoàn Trung Nguyên từ chế biến cà phê nhân, cà phê rang xay, cà phê hoà tan, và nâng hệ thống nhà máy sản xuất chế biến cà phê của Trung Nguyên tại Đắk Lắk lên 3 nhà máy và 5 trên khắp Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng tầm vị thế cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thúc đẩy mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê Robusta thế giới".

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy (áo xanh nhạt, chỉ tay) và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ Dự án Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend tại Cụm công nghiệp Tân An - công trình trọng điểm có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Tại điểm khảo sát, sau khi nghe báo cáo của đơn vị về tình hình dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy đánh giá cao quy mô, công nghệ của dự án và đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai các hạng mục xây dựng, bảo đảm tiến độ hoàn thành nhà máy, sẵn sàng tiếp nhận và lắp đặt thiết bị theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn Trung Nguyên Legend khẳng định, cam kết tiếp tục tập trung, ưu tiên các nguồn lực để triển khai dự án nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend theo tiến độ, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê Robusta thế giới", đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cũng trong buổi công tác chiều 18/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cùng đoàn đã đi khảo sát các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An, gồm: Nhà Ký túc xá Khoa Y; Nhà ở xã hội thuộc dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Khách sạn - Nhà ở; Nhà ở xã hội Khu dân cư Km4-5; Dự án Khu đô thị dân cư đô thị Km7; Dự án Khu phức hợp nhà ở thông minh kết hợp với trung tâm thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy (áo xanh, đứng giữa) kiểm tra thực địa, chỉ đạo phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend triển khai đúng kế hoạch.

Tại các điểm đến, đoàn công tác tập trung rà soát tình hình thực hiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và năng lực tổ chức triển khai của các chủ đầu tư; đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, đây đều là những công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng quy định và tiến độ đề ra.

Hoạt động kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ thi công xây dựng các dự án đã thể hiện sự quan tâm sâu sát của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cùng các Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, quyết tâm cao cùng địa phương, các đơn vị doanh nghiệp hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của tỉnh, qua đó tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị và kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.