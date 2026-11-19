Theo báo cáo phân tích mới công bố ngày 18/11 của Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI), dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) triển khai đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng, với mục tiêu vận hành thử vào cuối năm 2028.

Sau khi ký hợp đồng EPC (thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công xây dựng) ngày 9/7/2026, dự án đã chuyển sang giai đoạn triển khai, tập trung vào thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị dài hạn và chuẩn bị các hạng mục đấu nối với nhà máy hiện hữu.

Đơn vị đảm nhận gói thầu EPC là liên danh China Chengda Engineering và Beijing Petrochemical Engineering. Hợp đồng được ký kết ngày 9/7, sau đó các bên tổ chức họp khởi động triển khai vào ngày 21/8.

Đến cuối tháng 9, nhà thầu đã hoàn thành khảo sát hiện trường, thiết lập hệ thống quản lý dự án, xây dựng các quy trình quản lý, tài liệu kỹ thuật và đánh giá hồ sơ sơ tuyển nhà cung cấp.

Đối với công tác san lấp mặt bằng, dự án đã đạt hơn 85% khối lượng theo cập nhật của PSI. Báo cáo cho biết mặt bằng dự kiến hoàn thành và bàn giao cho nhà thầu EPC trong tháng 11/2026.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất liên quan đến chi phí đầu tư. Theo PSI, giá trị trúng thầu EPC của dự án ở mức khoảng 1 tỷ USD, thấp hơn 17% so với giá gói thầu được phê duyệt là 1,2 tỷ USD, tương đương chênh lệch khoảng 200 triệu USD.

Mức giá trúng thầu thấp hơn dự toán được kỳ vọng giúp giảm chi phí đầu tư trên mỗi đơn vị công suất, qua đó cải thiện hiệu quả tài chính của dự án. Tuy nhiên, PSI lưu ý khoản tiết kiệm thực tế chỉ có thể xác định sau khi dự án hoàn thành và quyết toán.

Về nguồn vốn, năm 2025, BSR đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ khoảng 31.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ dự án.

Doanh nghiệp hiện xem xét nâng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án lên khoảng 70% tổng mức đầu tư. Phần còn lại được thu xếp thông qua các khoản vay thương mại và tín dụng xuất khẩu (ECA). Theo kế hoạch, việc thu xếp vốn dự kiến hoàn tất trong quý II/2027, sẵn sàng giải ngân từ quý III cùng năm.

Một mốc quan trọng khác là đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dự kiến diễn ra trong tháng 7/2027.

Theo PSI, đợt bảo dưỡng có ngân sách khoảng 74,9 triệu USD, thời gian dừng máy tối đa 32 ngày. Trong đó, các công việc đấu nối phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7/2027 và kéo dài 21 ngày.

Hoạt động bảo dưỡng sẽ khiến sản lượng và lợi nhuận của BSR chịu ảnh hưởng trong quý III/2027. Đổi lại, việc kết hợp bảo dưỡng với đấu nối giúp nhà máy chuẩn bị hệ thống kỹ thuật để tiếp nhận phần công suất mở rộng trong tương lai.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đặt tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Công trình bắt đầu cho ra sản phẩm từ tháng 2/2009 và chính thức khánh thành vào tháng 1/2011.

Nhà máy hiện có công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng, công suất dự kiến tăng lên 8,5 triệu tấn/năm, tương đương mức tăng khoảng 31%. Dự án còn hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng khả năng chế biến các loại dầu thô khác nhau.

Về hoạt động kinh doanh của BSR, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu hợp nhất 164.217 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 24.902 tỷ đồng, gấp 11,6 lần và lập kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Trong cùng giai đoạn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành với công suất quy đổi bình quân khoảng 123% công suất thiết kế, sản xuất 6,11 triệu tấn sản phẩm và tiêu thụ 6,06 triệu tấn.

PSI dự báo cả năm 2026, BSR có thể đạt doanh thu 221.552 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31.051 tỷ đồng, lần lượt tăng 56% và gần 6 lần so với năm trước.