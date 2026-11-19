Tại Hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026, bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành & Truyền cảm hứng Hạnh Phúc tại Anphabe, nhận định trong kỷ nguyên AI, sở hữu nhân tài xuất sắc mới chỉ là một phần lợi thế cạnh tranh. Quan trọng hơn là cách tổ chức công việc để phát huy và nhân rộng năng lực của mỗi cá nhân.

Nghiên cứu Anphabe công bố tại hội nghị cho thấy, trong nhóm công ty đã triển khai AI được khảo sát, khoảng 90% đưa công nghệ vào ít nhất một quy trình nhưng chỉ 4% ghi nhận giá trị thực tế đạt hoặc vượt kỳ vọng.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành & Truyền cảm hứng Hạnh Phúc tại Anphabe

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo OpenAI, Swire Coca-Cola Việt Nam và Amazon Web Services (AWS) đã chia sẻ những ví dụ về khả năng thay đổi năng suất nhờ AI.

OpenAI: Công việc mất 4 ngày chỉ còn 20 phút

Ông Anthony Russell, Giám đốc Đối tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại OpenAI, cho biết AI đang thay đổi sâu sắc cách vận hành của các công ty, bao gồm chính đơn vị phát triển ChatGPT.

Tại OpenAI, tỷ lệ sử dụng công cụ AI trong công việc hằng ngày của đội ngũ kỹ thuật đã tiến tới gần 100%. Đáng chú ý, các bộ phận pháp lý, tài chính và tuyển dụng cũng nhanh chóng đạt mức độ ứng dụng tương đương.

Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng khai thác công nghệ ở mức độ giống nhau. Dữ liệu được ông Anthony trình bày cho thấy, tính đến tháng 6/2026, chênh lệch về lượng token đầu ra từ AI trên mỗi người dùng hoạt động giữa nhóm công ty tiên phong và nhóm thông thường lên tới 8,3 lần.

Một ví dụ nổi bật là Oracle, tập đoàn công nghệ Mỹ. Trước đây, để chuẩn bị tuyển dụng một vị trí, nhân sự Oracle phải dành 2–4 ngày thu thập dữ liệu thị trường, đối chiếu mức lương và nghiên cứu các vị trí tương đương tại những công ty khác.

Ông Anthony Russell, Giám đốc Đối tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của OpenAI

Sau khi triển khai công cụ xây dựng trên ChatGPT Work, quá trình này được rút xuống chỉ còn khoảng 15–20 phút. AI đảm nhiệm tìm kiếm, tổng hợp thông tin, còn người phụ trách tập trung đánh giá và đưa ra quyết định.

Đại diện OpenAI cũng dẫn trường hợp Singapore Airlines. Theo ông, việc nâng cấp trợ lý hội thoại bằng AI giúp chỉ số hài lòng của khách hàng được đề cập trong phần trình bày tăng gấp đôi, trong khi công cụ hỗ trợ đội ngũ vận hành giúp giảm khoảng 10% khối lượng xử lý công việc.

Những kết quả này cho thấy AI không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà còn có thể cải thiện hiệu quả của cả quy trình.

CEO Coca-Cola Việt Nam: Một quyết định có thể trở thành 10

Ông Richard Gould, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Swire Coca-Cola Việt Nam, đưa ra một góc nhìn rộng hơn: Cơ hội lớn nhất của AI không chỉ là làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn, mà là thay đổi hoàn toàn cách làm việc.

Theo ông, nhân viên tại nhiều công ty đang dành quá nhiều thời gian thu thập dữ liệu, lập báo cáo, chuẩn bị PowerPoint và các cuộc họp, thay vì trực tiếp phục vụ khách hàng hoặc giải quyết những vấn đề quan trọng.

Tại Coca-Cola, AI mở ra khả năng tự động hóa những công việc này, giúp đội ngũ bán hàng có thêm thời gian tìm hiểu người tiêu dùng, chăm sóc đối tác và phát triển thị trường.

Ông Richard Gould, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Swire Coca-Cola Việt Nam

Đáng chú ý, ông Richard đặt ra một giả định: Nếu trước đây một tổ chức chỉ đủ thời gian đưa ra một quyết định, liệu AI có thể giúp họ đưa ra 10 quyết định trong cùng khoảng thời gian?

Theo lãnh đạo Swire Coca-Cola Việt Nam, công nghệ có thể nhanh chóng tổng hợp thông tin, phân tích nhiều kịch bản và hỗ trợ con người lựa chọn phương án tốt hơn.

Xa hơn, AI còn có thể thay đổi cấu trúc vận hành. Thay vì nhiều tầng nhân sự lần lượt thu thập, phân tích, kiểm tra rồi trình duyệt, những nhóm nhỏ có thể đảm nhận trách nhiệm lớn hơn từ đầu đến cuối.

Dù vậy, ông nhấn mạnh quyền quyết định và trách nhiệm cuối cùng vẫn phải thuộc về con người.

Amazon: Ngân hàng Việt phát triển hơn 300 ứng dụng AI trong 6 tháng

Tại hội nghị, ông Hoàng Hiếu, Giám đốc Kiến trúc giải pháp AWS Việt Nam, cho biết việc ứng dụng AI đang tăng nhanh tại thị trường trong nước.

Theo số liệu ông trình bày, tỷ lệ công ty Việt Nam sử dụng AI tăng từ 18% lên 26% trong năm 2026, tương ứng khoảng 245.000 công ty trong phạm vi nghiên cứu. Khoảng 72% ghi nhận năng suất lao động được cải thiện.

Tuy nhiên, phần lớn vẫn gặp khó khăn khi chuyển từ những dự án thử nghiệm sang triển khai trên toàn tổ chức. Đại diện AWS dẫn trường hợp một ngân hàng Việt Nam có hơn 16.000 nhân sự. Thay vì phát triển công cụ riêng lẻ, ngân hàng xây dựng nền tảng AI chung để các phòng ban cùng sử dụng. Chỉ trong khoảng 6 tháng, hơn 300 công cụ và ứng dụng AI đã được phát triển trên hệ thống này.

Ông Hoàng Hiếu, Giám đốc Kiến trúc giải pháp AWS Việt Nam

Một ví dụ khác là công ty hàng tiêu dùng sở hữu mạng lưới hơn 100.000 điểm bán. Nhờ ứng dụng AI để theo dõi tồn kho, nhận diện những cửa hàng thiếu hàng hóa, công ty ghi nhận tình trạng hết hàng giảm 20% sau khoảng 2 tháng.

Nhân viên nhờ đó có thêm thời gian chăm sóc đại lý và phát triển kênh phân phối thay vì liên tục kiểm tra hàng hóa thủ công.

Ông Hoàng Hiếu cũng dẫn dữ liệu cho thấy các công ty sẵn sàng trả mức lương cao hơn tới 41% cho nhân sự có kỹ năng làm việc cùng AI. Trong khi đó, tỷ lệ người lao động được đào tạo công nghệ này tại Việt Nam mới đạt khoảng 26% trong năm 2026 theo số liệu được trình bày.

Những câu chuyện từ OpenAI, Coca-Cola và AWS cho thấy cuộc đua AI không còn đơn thuần là trang bị thêm công cụ. Điều quan trọng hơn là biến thời gian được tiết kiệm thành những cải thiện thực chất trong kinh doanh.

Đây cũng là thông điệp được Anphabe nhấn mạnh tại hội nghị: Bước nhảy năng suất tiếp theo đến từ sự kết hợp giữa công nghệ, con người và cách tổ chức công việc, thay vì chỉ yêu cầu nhân viên làm nhiều hơn.