Cổ phiếu Vinamilk xuống đáy 13 tháng
Trái với diễn biến đi xuống của thị giá cổ phiếu, kết quả kinh doanh của Vinamilk trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
VNM:
Cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2026 tại mức 52.000 đồng/cổ phiếu, giảm 2,26% so với phiên trước. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu này trong gần 13 tháng, kể từ phiên 20/10/2025, khi VNM đóng cửa ở mức 50.955 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).
Trong phiên 18/11, VNM mở cửa ở mức 53.200 đồng, có thời điểm tăng lên 53.400 đồng trước khi giảm về 52.000 đồng vào cuối phiên. Khối lượng giao dịch đạt hơn 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 127 tỷ đồng.
Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa Vinamilk tại mức giá 52.000 đồng còn khoảng 108.678 tỷ đồng.
Trái với diễn biến đi xuống của thị giá cổ phiếu, kết quả kinh doanh của Vinamilk trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Vinamilk đạt doanh thu thuần 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18%, tương ứng tăng khoảng 452 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5%, tương ứng tăng khoảng 6.770 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6%, tương ứng tăng khoảng 2.016 tỷ đồng.
Riêng doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài trong quý 3/2026 đạt 3.747 tỷ đồng, tăng 8,3%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thị trường nước ngoài đạt 12.148 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Vinamilk chuẩn bị chi hơn 5.200 tỷ đồng cổ tức
Bên cạnh kết quả kinh doanh, Vinamilk đang triển khai kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/11/2026.
Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 5.224 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, SCIC dự kiến nhận khoảng 1.881 tỷ đồng, còn nhóm F&N nhận khoảng 1.306 tỷ đồng.
Trước đó, Vinamilk đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 43,5%, tương đương 4.350 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền gần 9.100 tỷ đồng.
Việt Nam hàng ngày