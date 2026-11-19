Cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2026 tại mức 52.000 đồng/cổ phiếu, giảm 2,26% so với phiên trước. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu này trong gần 13 tháng, kể từ phiên 20/10/2025, khi VNM đóng cửa ở mức 50.955 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).

Trong phiên 18/11, VNM mở cửa ở mức 53.200 đồng, có thời điểm tăng lên 53.400 đồng trước khi giảm về 52.000 đồng vào cuối phiên. Khối lượng giao dịch đạt hơn 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 127 tỷ đồng.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa Vinamilk tại mức giá 52.000 đồng còn khoảng 108.678 tỷ đồng.



