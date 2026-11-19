Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2026, cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đóng cửa ở mức 16.500 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, tính theo giá đã điều chỉnh. Mức giá này vượt đỉnh 16.450 đồng/cổ phiếu được xác lập trong phiên 4/11/2026.

Đợt liên tiếp lập đỉnh của MSB bắt đầu từ phiên 17/6/2026, khi thị giá vượt mức đỉnh cũ 12.847 đồng/cổ phiếu của phiên 4/9/2025, sau khoảng 9 tháng. Tính đến phiên 18/11/2026, cổ phiếu ngân hàng đã tăng khoảng 28,4% so với mức đỉnh cũ này.

Diễn biến tăng giá của MSB cũng giúp khoản đầu tư của ông Trần Anh Đức, con trai ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT MSB, gia tăng giá trị đáng kể.

Trước đó, ông Đức đã hoàn tất mua vào 20 triệu cổ phiếu MSB trong khoảng thời gian từ ngày 6/8 đến 4/9/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích đầu tư tài chính.

Sau thương vụ, lượng cổ phiếu MSB ông Đức sở hữu tăng từ 5.434 cổ phiếu lên 20.005.434 cổ phiếu, tương đương 0,53% vốn điều lệ ngân hàng.

Tại thời điểm hoàn tất giao dịch ngày 4/9/2026, thị giá MSB ở mức 13.150 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, thương vụ mua 20 triệu cổ phiếu có giá trị khoảng 263 tỷ đồng.

Với mức giá đóng cửa 16.500 đồng/cổ phiếu ngày 18/11/2026, giá trị thị trường của riêng 20 triệu cổ phiếu ông Đức đã mua đạt khoảng 330 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 2 tháng, khoản đầu tư này ghi nhận mức tăng giá trị tạm tính khoảng 67 tỷ đồng, tương đương 25,5% so với mức giá tham chiếu tại thời điểm hoàn tất giao dịch.

Được biết, Chủ tịch HĐQT MSB Trần Anh Tuấn cũng nắm giữ hơn 31,5 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 0,84% vốn điều lệ theo thông tin công bố trong tháng 9/2026. Tổng lượng cổ phiếu hai cha con sở hữu tại thời điểm đó đạt khoảng 51,5 triệu đơn vị, tương đương 1,38% vốn điều lệ ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2026 đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 5.440 tỷ đồng, tăng 680 tỷ đồng, tương đương 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 4.414 tỷ đồng, tăng 17%.

Thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đạt 9.621 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 846 tỷ đồng, giảm 24%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 214 tỷ đồng, giảm 73%. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ thuần 162 tỷ đồng, so với mức lãi gần 30 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 440.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2025.