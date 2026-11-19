Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (UPCoM: CC1) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao, có hiệu lực từ ngày 16/11/2026. Theo đó, ông Võ Quốc Khánh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Lê Bảo Anh.

Việc thay đổi diễn ra sau khi ông Lê Bảo Anh có đơn xin từ nhiệm chức Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân, nhằm sắp xếp công việc riêng và tập trung vào hoạt động hoạch định chiến lược, định hướng đầu tư tại doanh nghiệp. Ông Bảo Anh vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT CC1.

Sinh năm 1981, ông Lê Bảo Anh là kỹ sư xây dựng, gia nhập CC1 từ năm 2005. Trong hơn hai thập kỷ làm việc, ông lần lượt trải qua các vị trí cán bộ kỹ thuật, Giám đốc Đầu tư và Phó Tổng Giám đốc trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào tháng 12/2022.

Người kế nhiệm ông Bảo Anh là ông Võ Quốc Khánh, sinh năm 1979, có trình độ kỹ sư xây dựng và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Khánh từng có nhiều năm làm việc trong hệ sinh thái Tập đoàn TTC. Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, ông giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR), đồng thời từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch tại doanh nghiệp bất động sản này.

Trước đó, ông Khánh có khoảng 15 năm giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Toàn Hải Vân, doanh nghiệp phát triển các dự án bất động sản và du lịch tại Phú Quốc.

Sau khi rời vị trí điều hành TTC Land, ông Khánh tiếp tục tham gia HĐQT doanh nghiệp này trước khi chính thức rút khỏi HĐQT vào tháng 2/2025. Từ đầu năm 2025, ông chuyển sang giữ chức Tổng Giám đốc CTCP CC1-Holdings, cổ đông sở hữu 10,49% vốn điều lệ CC1.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc CC1, ông Khánh đã tham gia bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp với các chức danh Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư.

Theo CC1, việc lựa chọn ông Khánh nằm trong kế hoạch xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa. Trên cương vị mới, ông sẽ phụ trách hoạt động điều hành, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh gồm xây dựng hạ tầng, năng lượng, đầu tư và bất động sản.

Cùng đợt kiện toàn nhân sự, CC1 cũng bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Trước khi được bổ nhiệm, ông Phong chưa đảm nhiệm chức vụ nào tại CC1. Doanh nghiệp đồng thời thực hiện các thay đổi nhân sự tại bộ phận điều hành xây lắp.

Trên thị trường chứng khoán, sáng 19/11, cổ phiếu CC1 được ghi nhận ở mức 32.300 đồng/cổ phiếu. Với thị giá này, vốn hóa thị trường của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đạt khoảng 16.098 tỷ đồng.