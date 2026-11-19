Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu GEX của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex giảm 2,68%, tương ứng 550 đồng, xuống còn 19.950 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất trong khoảng 18 tháng qua. Lần gần nhất GEX ghi nhận mức giá tương đương hoặc thấp hơn là phiên 16/5/2025, ở mức 19.928 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).

Trong phiên, GEX mở cửa ở mức 20.400 đồng/cổ phiếu, cũng là mức cao nhất trong ngày, trước khi giảm xuống vùng 19.900 đồng. Thanh khoản đạt hơn 11,4 triệu cổ phiếu, cao hơn khoảng 16% so với khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất. Với hơn 1,308 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mức giảm 550 đồng trong phiên 18/11 khiến vốn hóa Gelex giảm khoảng 720 tỷ đồng, xuống còn 26.104 tỷ đồng.

Đà giảm của GEX đã kéo dài trong nhiều phiên gần đây. Tính từ mức đóng cửa 22.350 đồng ngày 11/11, thị giá cổ phiếu này đã mất khoảng 10,7% chỉ sau 5 phiên giao dịch, giá trị vốn hóa thị trường đã thu hẹp hơn 3.140 tỷ đồng.

Tính từ mức đỉnh 36.200 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 19/5/2026, thị giá GEX đã giảm gần 45% sau 6 tháng. Với số lượng cổ phiếu hiện tại, mức giảm này tương ứng khoảng 21.263 tỷ đồng vốn hóa thị trường.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Gelex ghi nhận doanh thu thuần 13.957 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 51,6%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 5%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 882 tỷ đồng, tăng 12,9%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt gần 246 tỷ đồng, giảm 60,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex đạt 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 16,7%. Với kết quả này, Gelex đã hoàn thành 87,6% kế hoạch doanh thu và vượt 8,8% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Dù lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ lại đi xuống. Sau 9 tháng, chỉ tiêu này đạt khoảng 1.032 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính trong quý III tăng gần 140%, riêng chi phí lãi vay tăng khoảng 82%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Gelex đạt 83.379 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm.