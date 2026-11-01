Theo báo cáo bán niên (tháng 3-tháng 8/2026), bộ phận Việt Nam của AEON Mall ghi nhận doanh thu hoạt động (operating revenue) là 10,23 tỷ yên (khoảng 1.605 tỷ đồng), tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lợi nhuận đạt 3,33 tỷ yên (khoảng 523 tỷ đồng), tăng 36,8% so với cùng kỳ.

Theo tính toán, biên lợi nhuận bộ phận Việt Nam đạt 32,6% (cùng kỳ 26,8%), trong khi mức của toàn tập đoàn là 17,7%. Việt Nam chiếm khoảng 4,1% doanh thu và 7,6% lợi nhuận của toàn bộ Aeon.

Tại 7 đại siêu thị (mall) hiện hữu, lượng khách tăng hơn 8,2%, theo báo cáo của Aeon.

Aeon cũng đánh giá cao thị trường Việt Nam với đánh giá Việt Nam là khu vực ưu tiên cao nhất cho mở cơ sở mới. Trong năm tài khóa 2026, Aeon đã mở mới 3 mall tại Việt Nam (Thanh Khê-Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hạ Long-Quảng Ninh), so với 2 tại quê nhà Nhật bản (Hachioji Takiyama-Tokyo và Fukushima).

Các dự án khác tại Việt Nam đã được công bố nhưng chưa có thời gian cụ thể là Đồng Nai, Bắc Ninh, và Hòa Xuân-Đà Nẵng.