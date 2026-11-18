Mới đây, đoàn công tác của HS Hyosung Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Chuyến thăm tập trung vào việc đánh giá năng lực sản xuất, trao đổi yêu cầu kỹ thuật và mở rộng hợp tác phát triển các dòng thép chuyên dụng.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện HS Hyosung Việt Nam đã tham quan Nhà máy Cán thép dây, trực tiếp tìm hiểu dây chuyền công nghệ, hệ thống thiết bị và quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm của Hòa Phát.

Hiện Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất có tổng công suất 12 triệu tấn thép mỗi năm, trong đó 9 triệu tấn là thép cuộn cán nóng (HRC). Phần còn lại gồm thép xây dựng và các dòng thép chất lượng cao phục vụ sản xuất cáp dự ứng lực, dây thép, cáp thang máy, sợi tanh và bố lốp ô tô.

Hòa Phát Dung Quất đang phối hợp cùng Hyosung và GTGC nghiên cứu, phát triển các mác thép phục vụ sản xuất Bead Wire và Steel Cord, hai loại vật liệu quan trọng trong ngành công nghiệp lốp xe. Trong đó, Bead Wire là dây thép tanh có chức năng cố định lốp vào vành bánh xe, còn Steel Cord là sợi thép gia cường giúp tăng độ bền và khả năng chịu lực của lốp ô tô. Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nguyên liệu và phương án cải tiến các mác thép hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới.

Theo Hòa Phát, doanh nghiệp đã có khoảng 5 năm hợp tác với HS Hyosung Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng thép dây cuộn cacbon cao (High Carbon Wire Rod). Đây là nguyên liệu đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần hóa học, cơ tính và chất lượng bề mặt, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

Bà Vương Ngọc Linh, Phó Giám đốc Thép Hòa Phát Dung Quất, cho biết doanh nghiệp mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật với đối tác, tiếp nhận phản hồi để cải thiện chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở hợp tác trong 5 năm qua, hai bên sẽ tăng cường nghiên cứu và phát triển các dòng thép chuyên dụng, thép chất lượng cao phục vụ ngành cơ khí chế tạo. Hoạt động hợp tác với Hyosung nằm trong định hướng mở rộng danh mục thép chất lượng cao của Hòa Phát, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp ô tô và sản xuất công nghiệp.