CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố loạt quyết định điều chỉnh nhân sự tại các vị trí quản lý quan trọng, có hiệu lực từ ngày 17/11/2026.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 16/11, bà Diệp Mỹ Tâm Xuân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ 3 năm. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà Xuân đảm nhiệm vị trí Quản lý – Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ. Bà hiện không nắm giữ cổ phiếu PNJ.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Anh Tuấn miễn nhiệm chức Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và chuyển sang vị trí Phó kiểm toán nội bộ. Sau thay đổi này, ông Tuấn không còn thuộc diện người nội bộ của doanh nghiệp.

Cùng thời điểm, PNJ cũng ghi nhận việc từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp – Tài chính. Ông Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp – Tài chính từ ngày 1/1/2025, thay bà Đặng Thị Lài. Trước khi đảm nhiệm vị trí trên, ông từng giữ chức Giám đốc Chiến lược đầu tư tài chính tại PNJ.

Như vậy, ông Hải rời vị trí lãnh đạo tài chính sau chưa đầy hai năm, dù nhiệm kỳ được phê duyệt kéo dài từ năm 2025 đến năm 2028. Sau khi từ nhiệm, ông không còn đảm nhiệm chức vụ nào tại công ty.

BÁO LỖ GẦN 258 TỶ ĐỒNG, CẮT GIẢM HƠN 1.000 NHÂN SỰ

Những biến động nhân sự diễn ra khi tình hình kinh doanh của PNJ có nhiều thay đổi so với các năm trước. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của PNJ đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ đạt doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 36%, xuống còn 3.383 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Không chỉ lợi nhuận suy giảm, doanh nghiệp còn thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động. Tại ngày 30/9/2026, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý II, tương đương mức giảm gần 13% chỉ trong ba tháng. Số lượng cửa hàng kinh doanh cũng giảm hơn 30 điểm bán trong cùng giai đoạn.

Trước tình hình trên, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo kế hoạch mới, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng nhưng dự kiến lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ khoản trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

CỔ PHIẾU MẤT 83% GIÁ TRỊ TỪ ĐỈNH

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, thị giá PNJ dừng ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,35% so với phiên trước đó. So với vùng đỉnh khoảng 85.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi đầu năm 2026, thị giá PNJ đã giảm khoảng 83%. Tương ứng, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện chỉ còn khoảng 7.369 tỷ đồng.



