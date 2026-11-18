Theo đó, AVES chi hơn 250 tỷ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe máy điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên, với tổng diện tích sử dụng khoảng 30.000m2. Tổ hợp dự kiến đi vào vận hành trong quý II/2027, với công suất thiết kế 300.000 xe/năm, theo thông tin từ AVES.

Đây là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của AVES trong giai đoạn đầu hoạt động, nhằm phát triển năng lực sản xuất song song với nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp triển khai kế hoạch đưa các dòng xe điện thông minh mang thương hiệu Việt Nam ra thị trường trong nước cũng như quốc tế.



Tổ hợp tại Hưng Yên được AVES phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu, bao gồm hệ thống dây chuyền sản xuất, khu vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, văn phòng kỹ thuật cùng các hạng mục phụ trợ.

Nhà máy phục vụ hoạt động sản xuất xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện. Đây là những nhóm sản phẩm trọng tâm trong chiến lược phát triển phương tiện di chuyển thông minh của AVES.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào vận hành trong quý II/2027, phục vụ việc sản xuất và thương mại hóa các dòng xe điện đầu tiên của AVES trong năm 2027.

Phối cảnh tổ hợp nhà máy sản xuất của AVES tại Hưng Yên. (Ảnh: AVES)

Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, doanh nghiệp cho hay, đang chuẩn bị hệ thống cung ứng, phát triển mạng lưới đối tác và tuyển dụng nhân sự kỹ thuật cho giai đoạn vận hành.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, AVES đầu tư Trung tâm R&D tại Hưng Yên, dự kiến có hơn 50 kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện – điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Trung tâm này tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng xe điện thông minh, từ kết cấu phương tiện, hệ thống động lực điện, bộ điều khiển đến phần mềm và các tính năng kết nối.

Đây là những lĩnh vực được AVES xác định cần đầu tư lâu dài nhằm nâng cao khả năng chủ động trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Bên cạnh đội ngũ kỹ thuật, Trung tâm R&D được định hướng trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường và kiểm tra cơ khí chính xác, thiết bị kiểm tra điện – điện tử và các khu vực thử nghiệm chuyên dụng.

Các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm sẽ tập trung vào hiệu suất vận hành, độ bền, tính an toàn, khả năng đáp ứng những điều kiện sử dụng thực tế của sản phẩm.

AVES đang tăng tốc để sớm cho ra mắt xe điện.

Cũng theo AVES, việc bố trí Trung tâm R&D cạnh nhà máy cho phép các nhóm nghiên cứu, thiết kế và kỹ thuật sản xuất phối hợp trực tiếp trong quá trình phát triển sản phẩm. Các kết quả thử nghiệm có thể được đưa vào điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Mô hình này được kỳ vọng giúp AVES rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam và thị trường quốc tế.



Ông Nguyễn Văn Thanh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES.

Chia sẻ về kế hoạch đầu tư, ông Nguyễn Văn Thanh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES, nói: "Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 250 tỷ đồng lần này là bước đi quan trọng trong kế hoạch dài hạn của AVES. Chúng tôi muốn xây dựng một thương hiệu xe điện Việt Nam có sản phẩm chất lượng, công nghệ riêng và đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.”

Được thành lập ngày 9/9/2026, AVES triển khai kế hoạch đầu tư vào hệ thống sản xuất và R&D chỉ hơn hai tháng sau khi thành lập.

Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm xe điện, AVES cũng định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ với ba lĩnh vực chính gồm phương tiện di chuyển thông minh (Smart Mobility), năng lượng xanh (Green Energy) và thiết bị nhà thông minh (Smart Home IoT).

Trong đó, các sản phẩm phương tiện điện được phát triển theo hướng kết hợp giữa thiết kế, công nghệ điện – điện tử, phần mềm và khả năng kết nối thông minh. AVES cũng nghiên cứu mở rộng sang các giải pháp năng lượng, thiết bị thông minh và những sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu sử dụng trong đời sống.

Trước đó, AVES đặt mục tiêu ra mắt sản phẩm vào giữa năm 2027. Công ty này ra đời trong bối cảnh sức tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam liên tục tăng.

7 tháng đầu năm 2026, theo Motorcycles Data (MD), hơn nửa triệu xe máy điện bán ra tại Việt Nam, chiếm gần 28% thị phần toàn ngành. Con số này cũng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Sinh năm 1992, trước khi thành lập AVES, ông Thanh đã có hơn 3 năm đảm nhiệm vị trí CEO Green SM.﻿

Hồi tháng 6, ông Thanh xin từ nhiệm vai trò trên với lý do cá nhân. Ông lập công ty mới sau khoảng 3 tháng rời hãng gọi xe hàng đầu thị trường trong nước.

