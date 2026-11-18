Trong khuôn khổ họp báo công bố Hội thảo quốc tế ngành dừa CocoNext 2026 tài Vĩnh Long, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), chia sẻ về định hướng phát triển của công ty, trong đó đáng chú ý là tham vọng niêm yết quốc tế.

"Định hướng niêm yết quốc tế đặt ra cho Betrimex yêu cầu cao hơn về quản trị, minh bạch và kỷ luật đầu tư", bà Ức My cho biết.

Theo nữ doanh nhân, năng lực này cần được xây dựng từ những công việc cụ thể trong chuỗi sản xuất, từ chất lượng dữ liệu vùng trồng đến hiệu quả vận hành của từng nhà máy.

Betrimex được thành lập năm 1976, hiện là một trong những công ty chế biến, xuất khẩu sản phẩm từ dừa lớn tại Việt Nam, sở hữu thương hiệu nước dừa Cocoxim.

Betrimex hiện vận hành 3 nhà máy, sở hữu vùng nguyên liệu dừa hữu cơ hơn 16.000 ha và có khoảng 1.500 nhân sự. Sản phẩm của công ty đã hiện diện tại hơn 80 quốc gia, với doanh thu niên độ 2026 ước đạt 5.700 tỷ đồng.

Trước đó, Betrimex ghi nhận doanh thu 4.902 tỷ đồng trong niên độ 2025. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, công ty cũng đặt tham vọng chinh phục cột mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Để mở rộng hoạt động kinh doanh, Betrimex đã phát triển mạng lưới 5 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Vĩnh Long, TP.HCM, Tây Ninh, Singapore và Australia. Các trung tâm này kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thị trường, từ phát triển sản phẩm đến nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến.

Bên cạnh kế hoạch phát triển của Betrimex, bà Ức My cho biết công ty sẵn sàng góp phần đưa ngành dừa Việt Nam tiến tới quy mô xuất khẩu tỷ USD.

Theo bà, giá trị của cây dừa không chỉ dừng ở thực phẩm và đồ uống mà còn có thể mở rộng sang mỹ phẩm, dược phẩm, than hoạt tính và năng lượng tái tạo. Việc chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm và phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ sẽ giúp tăng giá trị thu được từ mỗi tấn dừa.

Bà Đặng Huỳnh Ức My giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, mã chứng khoán SBT).

Về phía địa phương, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết sau sáp nhập, tỉnh có hơn 121.000 ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước. Tỉnh định hướng phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và thu hút thêm các nhà đầu tư vào ngành hàng này.

Những định hướng trên được đưa ra tại họp báo công bố CocoNext 2026, sự kiện do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì và Betrimex khởi xướng, tổ chức. Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 12–13/12, quy tụ hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung vào thương mại, công nghệ chế biến, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa.